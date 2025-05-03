五一黃金周兼周六　至下午4時逾67萬人次出入境　入境內地客17萬

內地五一黃金周假期今日（3日）踏入第三日適逢周末，香港人潮處處。截至下午4時，入境處錄得67.1萬人次出入境，當中有19.5萬旅客人次訪港，內地旅客佔8成6，有約16.9萬人次，最多人經羅湖口岸出入境，有12.3萬人次，其次是福田口岸（落馬洲支線），有11.3萬人次。



內地五一黃金周踏入第三日，入境處公布，5月3日截至下午4時，入境處錄得67.1萬人次出入境，當中有19.5萬旅客人次訪港，內地旅客佔8成6，有約16.9萬人次。(資料圖片)

出境人次比入境人次多近10萬

入境處表示，截至下午4時，有超過67萬多人次出入境，入境人次有超過28萬，出境人次有約38萬。

入境方面，近17萬內地旅客入境，最多人經高鐵西九龍站入境，有近4萬人次，其次是福田口岸（落馬洲支線），有超過3萬5千人次。

同時，有超過29萬香港居民出境，最多人經羅湖口岸出境，超過6萬人次，其次是經福田口岸（落馬洲支線），有超過5萬人次。

根據入境處資料，昨日周五（2日）有53.9萬人次入境，比出境的59.1萬人次少近5.2萬人。入境內地客有26.7萬人次，比回港香港居民多約3.1萬人次。（資料圖片/黃浩謙攝）

周五26.7萬內地客來港按年升四成 再創疫後單日新高

根據入境處資料，昨日周五（2日）有53.9萬人次入境，比出境的59.1萬人次少近5.2萬人。入境內地客有26.7萬人次，比回港香港居民多約3.1萬人次。另3.6萬人次為其他訪客。

至於出境，港人佔約30.8萬人次，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有23.5萬人次經陸路或海路口岸北上內地。出境內地旅客則有25.2萬人次。

去年十一國慶黃金周七日（10月1日至7日）內地旅客錄得121.6萬人次，入境高峰在10月1日錄得22.1萬人次，是2023年疫後全面通關後單日新高。

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