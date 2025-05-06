48名學員修畢首屆「反貪專業文憑」入職課程　將投入廉署崗位

廉政學院及廉署「反貪專業文憑」入職課程於去年12月，獲香港學術及職業資歷評審局頒授資歷架構第五級別認證，即相當於大學學士學位。廉署今日（6日）宣布，48名首屆課程的學員已完成為期20星期的入職培訓，將投入廉署不同工作崗位。



行政會議成員暨廉署貪污問題諮詢委員會主席陳健波日前為學員結業典禮主禮，由廉政專員胡英明向畢業學員頒授證書。（廉政公署提供）

陳健波寄語畢業學員要肩負使命，無畏無懼去維護國家安全。（廉政公署提供）

廉署指去年12月舉行首屆「反貪專業文憑」入職課程，共有48名來自執行處及社區關係處的學員，他們分別任職調查主任、助理調查主任及廉政教育主任。

行會成員及廉署貪污問題諮詢委員會主席陳健波本月3日主禮該畢業禮時指，「反貪專業文憑」入職課程，為本港首個專注於反貪、廉政建設管理的專業文憑課程，為全球反貪專業訂立了一個重要指標。他寄語畢業學員要肩負使命，無畏無懼去維護國家安全。

廉署指，「反貪專業文憑」入職課程集結廉署過去逾半世紀的反貪經驗，將實務知識更有系統地轉化為反貪專業培訓。（廉政公署提供）

本屆獲「傑出表現金獎」及「優秀學業成績獎」的姚孝璁表示，為期20個星期的課程讓他了解到貪污罪行複雜多變，親身體驗到反貪是艱鉅任務，肅貪倡廉的工作除有賴執法、預防及教育「三管齊下」的策略，國際合作亦至關重要。多元化的課程不僅為他裝備好反貪專業技能，同時拓闊其國家和國際視野，為日後反貪「實戰」工作打好根基。

廉署指，「反貪專業文憑」入職課程集結廉署過去逾半世紀的反貪經驗，將實務知識更有系統地轉化為反貪專業培訓。課程內容則涵蓋本地、國家及海外的反貪法制，以及各項有關執法、防貪和教育的全方位知識及技能，包括調查搜證、電腦鑑證、財務調查、制度防貪策略、倡廉宣傳教育等。