天文台：珠江口雷雨區正逐漸靠近　未來兩三小時部份地區雨勢頗大

天文台於今日（7日）早上8時45分更新特別天氣提示，指位於珠江口的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢頗大，籲市民請提高警惕。



天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度，相對濕度最高95%；吹輕微至和緩東至東南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。星期五（9日）稍後至星期六（10日）天氣漸轉不穩定，間中有驟雨。



天文台於今日（5月7日）清晨6時25分發出特別天氣提示，指受一道低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港局部地區驟雨較多。（天文台圖片）

圖為截至5月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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周末期間天氣不穩 下周初氣溫稍降

天文台指出，隨著現時影響廣東的低壓槽逐漸減弱，今明沿岸地區日間炎熱，驟雨減少。而另一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸地區，周末期間該區天氣不穩定。預料一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月7日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周四均有驟雨 周末期間有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周四（15日）均有驟雨。明日及周五（9日）均日間炎熱，明日最高31度、周五達32度。明日有一兩陣驟雨，周五稍後有幾陣驟雨及雷暴。

周六（10日）及下周日（11日）大致多雲、有驟雨及雷暴，周六最高氣溫29度、周日為27度。下周一（12日）有一兩陣驟雨，料介乎24至28度。下周二（13日）局部地區有驟雨，最高氣溫回升至30度。周三及周四有幾陣驟雨、日間炎熱，氣溫最高均31度。