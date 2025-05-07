仁滙醫務疑結業．直播｜海關拘男董事及女秘書　收1686宗舉報

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）停業已逾一星期，未回應是否結業，大批已預繳費用的顧客未能打疫苗。據悉海關拘捕公司唯一董事朱靄風及一名女子，海關今晚9時15分交代案情。《香港01》直播。



5月2日早上，有不少已預約在仁滙醫務集團沙田體檢及疫苗中心打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾建華表示，截至今日下午5時，海關及警方共接獲1,686宗舉報，涉款720萬元。

曾建華不指名表示，上周四一間私營醫療機構懷疑結業，海關接獲舉報稱購買預繳式醫療服務，但商戶懷疑結業，以致服務未能兌現。海關成立專責隊伍跟進，過去數天聯絡逾千名舉報人。

他表示，海關今日拘捕一名61歲男子及一名31歲女子，他們分別為公司董事及秘書。

5月2日早上，有不少已預約在仁滙醫務集團沙田體檢及疫苗中心打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

5月2日早上，有不少已預約在仁滙醫務集團沙田體檢及疫苗中心打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團於沙田及尖沙咀各設有一間體檢及疫苗中心，5月2日早上9時半，在尖沙咀亞士厘道九龍中心分店，直至11時仍然未有職員開門。當日有不少一早已預約接種疫苗的內地顧客「摸門釘」。

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仁滙醫務社交平台賬號上月底突停用，職員也沒有回覆顧客查詢，逾千名顧客擔心無法接種餘下疫苗，要求仁滙退款。消委會截至昨日下午5時，共接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴，共涉及425.7萬元。