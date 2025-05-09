南丫海難死因｜工程經理認製圖有誤　船廠一直以錯誤資料計算穩性

2012年國慶日南丫海難釀39死事故死因研訊續審，建造兩艘肇事船隻的「財利船廠」時任工程部經理張泉佑今（9日）出庭作供，承認早前為船隻製圖的設計部員工，引用了錯誤的規則製圖，船廠公司職員卻一直沿用該錯誤的資料計算船隻的穩性（Stability），他亦曾兩度批准相關計算，承認存在疏忽，但強調海事處亦有作審批。



「財利船廠」時任工程部經理張泉佑出庭作供。(陳曉欣攝)

死者梁家杰胞姊有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

船隻曾判給新加坡工公司審批資料

「財利船廠」時任工程部經理張泉佑供稱，他在1956年加入財利做學徒，1974年晉升為工程部經理。財利在1995年至1996年建造「南丫四號」，他在1994年移民加拿大，97年回流重返原職。張稱他在1998年及2005年審批過該船的穩性資料，再交由海事處審批。他離開財利期間，其工作外判予新加坡公司「Naval Consult」處理。

設計部繪圖員未依規則計算

代表海事處的大律師羅蔚山指出，根據「Naval Consult」編寫的「擬備的縱傾和穩性估算書」，顯示在計算「南丫四號」的破艙穩性時，須一併考慮舵機房和油箱房的穩性（Stability）。但設計部的繪圖員張福初，在1995年及1998年計算時，卻誤將2間艙房當作獨立艙房，沒有依照「船總長度一成」規則，一併考慮2間艙房來計算穩性。

張泉佑認設計部同事有疏忽

張泉佑同意設計部同事在計算時違反了「船總長度一成」的規則，同意張福初有疏忽，他當時無時間重新計，他不清楚張福初有否參閲估算書，他本人則從未見過該份估算書。

港燈曾要求增加船的穩性

在代表家屬的大律師詢問下，張泉佑同意他在1998年3月接獲船主港燈的信件，要求增加「南丫四號」的穩性消失角至55度，做法為在船底增加8.25噸的鉛壓載物，張因此要求張福初重新計算「南丫四號」的穩性，海事處其後批准增加。張泉佑解釋，當角度越大，船隻傾側較大角度才會翻。

2005年仍以錯誤資料作考慮

羅續指，2005年港燈要求升高鉛壓載物，根據財利當年編寫穩性計算書，仍然誤將2間艙房獨立考慮。張福初早年錄取供詞時，否認曾核實同事郭慶賢的計算，並指相關計算是以電腦軟件「Auto Hydro」運算，他不懂得怎用。

承認財利一直用錯誤的資料計算

張泉佑同意，財利一直沿用錯誤的資料，因他也不懂用「Auto Hydro」，所以亦無核實郭的計算。羅指，張泉佑作為工程部首長，需要確保下屬的計算正確。張泉佑承認他有責任，但重申他不懂得使用該軟件，但好信任軟件的運算結果。

財利以投標方式承認維修工作

死因庭其後傳召財利的時任工程助理，已移英的林韶熙透過視像系統作供。林稱他在2000年至2004年3月，在財利的維修部工作，財利以投標形式承接「南丫四號」的維修工作，他印象中，財利進行過1至2次維修，對維修工作印象比較模糊。林稱一般維修不會每一口螺絲是否實淨。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012