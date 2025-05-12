抗高血壓｜港大研發臨床工具　助醫生識別腦出血高風險患者

港大醫學院臨床醫學學院內科學系及香港大學中風研究組（HKUStroke）的團隊成功研發臨床「腦出血後用藥評分」工具，協助醫生有效識別腦出血高風險患者，並及早處方三重抗高血壓藥物。研究成果已於國際期刊《神經學》（Neurology）發表。



港大醫學院臨床醫學學院內科學系及香港大學中風研究組（HKUStroke）的團隊成功研發臨床「腦出血後用藥評分」工具。（周令知攝）

團隊整合462名來自瑪麗醫院腦出血患者的數據，挑選適合3種降壓藥治療的患者，並經3間醫院大約200名病人驗證，成功研發「腦出血後用藥評分」工具，預計年底開始可以有病人參與評分機制。

「腦出血後用藥評分」包含5項簡單臨床指標，包括年齡、性別、腎功能、入院時血壓，以及是否患有缺血性心臟病。當評分達到既定指標，便可提早用藥控制血壓。團隊表示，透過新的評分工具，可協助醫護快速識別需要積極治療的患者，及時控制血壓、亦避免過度治療及藥物副作用的風險。

研發學生：高血壓藥未必適合所有患者

工具由港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢指導兩名港大醫學院醫科生蘇政熹及楊倩婷共同研發。蘇政熹指，腦出血病人血壓通常較難控制，控制高血壓其中一個方法為需服用至少三種抗高血壓藥，但方法未必適合所有患者，若過度使用藥物可能會導致頭暈不適。

港大醫學院醫科生蘇政熹。（周令知攝）

張記暢補充指，現時控制腦出血病人在出血時的血壓多為先注射藥物，再轉用口服藥，然後逐步加藥。而部分病人在血壓達140，或不想加藥時，可能會導致血壓不受控制，而評分表可以更好地評估病人的用藥情況。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢。（周令知攝）

港大研發遠程醫療App

此外，港大也研發了遠程醫療「風起航」App，希望可以通過控制好血壓，減少病人中風及死亡的風險。雖然研究尚未完成，但港大張記暢指，目前有38位病人已完成研究，結果顯示，在遠程醫療的介入下，高血壓控制率將提升高達88%。