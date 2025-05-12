中年漢涉姦女友16歲女　侵犯期間女友來電　遺避孕套包裝遭揭發

中年漢與已婚的女舊鄰居發展婚外情，並趁女方丈夫長期臥病在床期間，不時到女方家留宿及與她的兩女同房。後來女鄰古的丈夫去世，中年漢在她家留宿時，涉強姦女友的幼女，惟女友事後在枕頭附近發現避孕套的包裝，從而揭發事件。中年漢否認強姦，案件今(12日)在高等法院開審。案發時16歲的女事主供稱，知道被告與母親是要好的朋友，她當日在床上玩電話時遭被告性侵，期間母親曾來電，被告回覆母親電話後繼續侵犯她。



被告CZG，56歲，市場管理員。被控於2023年5月8日，在上水祥龍圍邨某單位強姦案發時16歲的X。

被告CZG否認強姦女友16歲女兒，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告與X一家曾是鄰居

控方開案陳詞指，X與胞姐和父母原本居於上水某公屋，被告住同一層，被告於2013年認識X母。X一家於2015年搬至祥龍圍邨，被告和X母開始熟絡，至2017年更開始發展親密關係。

被告在X父仍在生時已到X家留宿

案情指，X父因健康問題長期臥床，並獨佔一房，X與胞姐和母則用另一房。被告間中會在單位留宿。被告2019年2月到內地三亞後，因疫情關係未能返港，至2023年2月才回來，並續居於X家。同年3月初X父去世。被告之後返回內地，至4月7日再回來時再任X家。

X知母與被告是要好的朋友

X今透過視像系統作供，她指被告自2017年起，間中在她家居住，並在其房間「打地舖」或睡在摺床。以她所知，其母和被告的關係是要好的朋友，X會稱呼被告為「叔叔」。

在床上玩電話時遭被告摸下體

案發當日早上9時許，X醒來後發現母親不在家，只有被告和X及胞姐在單位內。X的胞姐早上10時許離開後，被告便入了房。X稱當時在雙層床的下架，她打側躺在床上玩電話，被告躺在她身旁，並伸手入她睡裙內，隔著內褲摸她的下體，她指被告繼而伸手入她內褲「撩」其下體，她繼續看手機，未有反應。其後被告停手，X聽到打開包裝紙的聲音。被告之後再摸她的下體，並擘開她雙腳。她拿起手機，遮住被告的頭部，被告脫去她的內褲。

突覺感覺不同了嘗試把被告推開

X稱感到有東西在其下體郁動，起初以為是被告的手指，惟她感到痛楚，覺得與遭手指摸的感覺不同，認為是被告的陽具，並形容感到：「好似捅梗你咁，好唔舒服。」她便放下手機，試圖推開被告，但不成功，被告卻稱：「就快得啦、就快得啦。」

遭性侵期間母親曾來電

她又指遭性侵時，曾接聽母親來電，母稱因未能致電被告，問她被告在什麼地方。X起初回應指被告在房，被告示意著她回答他不在房間，X便向母稱被告在客廳。母繼而致電被告，被告有接聽電話。X稱她和被告接聽X母電話時，感到被告把其下體拔出。被告收線後再繼續性侵她。

X曾到垃圾桶找安全套

X想推開被告不果，便扭到下半身試圖阻止，最終成功。她當時呆坐床上，未能回應過來。被告先到廁所沖洗，之後X到廁所用紙巾清潔。她繼而到廚房的垃圾桶，尋找有否安全套，但未有發現。X稱她曾聽到打開包裝紙的聲音，但不肯定被告是否使用安全套，當時擔心因此懷孕，因此尋找安全套。

X母發現安全袋包裝揭發事件

控方案情續指，X母翌日在枕頭附近找到安全套的包裝袋，袋內沒有安全套。X母追問被告時揭發事件。

案件編號：HCCC268/2024