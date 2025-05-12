兩消防員涉輪姦酒醉女子　事主以眼神求助無果　看著二人換位接續

兩名時任消防員涉在疫情期間，相約一名26歲女子到酒店房間飲酒聊天時，趁女方酒醉把她輪姦。他們否認指控，案件今(12日)在高等法院開審。女事主供稱，與其中一名消防員被告多年前認識，事發前不久恢復聯絡。當時她認識的被告指因疫情有限聚令，稱要約在房間飲酒，又稱會有其他女性朋友。惟她到步後，始發現只有兩名被告。她因猜枚輸了，喝了多杯酒後醉倒，期間感到被人侵犯，她曾以眼神向她認識的被告求助，但不被理會，她被侵犯期間，見兩男以身體語言示意對方交換位置，並接續輪姦她。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

事主X稱，與首被告李浩田恢聯絡後，曾與李及李的5名男女朋友到尖沙咀諾士佛臺飲酒，李之後才再約她去事發當晚的聚會。（資料圖片）

X與李相識7年後再恢復聯絡

控方今傳召事主X作供，X作供指，她在2014年認識李，雙方有交換instagram帳號。在2021年，李透過帳號與X重新聯繫，平常有交換近況，X知道李是消防員。直到同年8月8日，李約X到尖沙咀諾士佛臺飲酒，當日一行5人，包括陳及另外一男一女，約於凌晨1時散場。

因有限聚令故同意房間內飲酒

案發當日早上，李透過whatsapp約X在同月20日晚到party room或酒店房間飲酒，X稱當時為疫情，香港正實施限聚令，所以同意安排。X憶述，李邀約她時，李指陳及另外一些女性朋友亦會在場。

X曾提議會先自行回家

X指出，因為與李的朋友不熟悉，應約的主要目的是聊天，她曾向李提出兩人先喝酒，然後李再去找陳等人，她會自行回家，惟李稱已預訂好場地及買好酒，更承諾會送X回家，故X答應赴約。

到酒店房陳已在房中

案發當日，她與李在朗豪坊會合，然後到附近商場晚膳，李再帶X到酒店房間。當X到達現場時，陳已在房內，並準備好啤牌和酒精飲品。三人在床尾猜枚和飲酒，X輸掉幾輪遊戲後，喝了11至12杯250毫升的酒精，開始有醉意，於是在床上休息，X形容：「當時開始醉、無力、攰、手腳無力。」李和陳則坐在一旁。

X稱用眼神向李求救

X供稱，她迷糊間感到有人伸手入裙底撫摸其下體，她恢復少許意識。X稱，第一下感到有人伸手入裙底摸其大腿至其私處，她向左邊望見到李，並嘗試用眼神求救，亦有把李的手放在陳的手上，惟李沒有理會，並鬆開了X的手。X指她曾經想推開陳的手，但不成功，當時覺得無助，因為向人求救都沒有用。X說：「想同佢（李）講，你個朋友對我做緊啲咁嘅嘢。」

覺陳與李用身體示意對方後續

X指出，她當時因為醉酒全身無力，加上當時推開陳的手已用了不少力，因此無法起來。其後陳再伸手到她的內褲裏，X有左右移動身體，但未能擺脫陳。X形容她當時是半睡半醒狀態，她再次清醒時，已看到陳在她的身上前後郁重，正在侵犯她。當時她的肩膀被按住，亦感覺到二人均沒有使用避孕套。X續指，有看到李和陳有用身體語言溝通，像事示意對方後續，雙方及後有交換位置。

X事後找風雨蘭求助及報警

控方開案陳詞指出，李和陳隨後輪姦X，李亦有要X口交及在她臉上射精。二人均沒有戴上避孕套。陳其後有用毛巾為X清潔在臉上的精液，亦有送X回家。X在事發後兩日向風雨蘭求助並報警，李及陳其後被捕。

案件編號：HCCC230/2024