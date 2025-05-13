西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　官准控方改控罪涵概逾萬病人　案周五續

女西醫蔡淑梅涉在疫情期間濫發「免針紙」，案件原於昨日開審，控方突要求修改控罪，包括加一罪指蔡曾發出逾1.2萬張「免針紙」，涉及逾萬病人，惟辯方認為這有如把案件放大一千倍。暫委法官勞潔儀經考慮後，今(13日)裁決稱認為控方的要求並無對被告造成不公，批准控方的相關申請，並把案押後至周五(16日)續審，以讓辯方索取法律意見。



女被告蔡淑梅。(劉安琪攝)

官指修訂控罪並沒有不公

勞官指控方案情早已訂明女被告蔡淑梅曾發出大量「免針紙」，其證據基礎沒有大幅改變，涉及連串行為的性質相同，只是涉案期間由2022年6月4日至9月3日中的11日，擴闊至同年1月30日至9月3日的7個多月，控方舉證雖不限於15名相關證人，惟舉證責任在控方，認為對辯方公平審訊權利沒有影響。

加一罪後原有16罪改為交替控罪

故准控方增加1項函概1.2萬「免針紙」的不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，原有的16項控罪則改為交替控罪，同時亦批准控方在蔡面對的2項洗黑錢罪的時段及金額作修改。

女被告蔡淑梅，66歲，醫生；被控16項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，及一項洗黑錢罪，指她於2022年6月4日至9月3日間在香港，不誠實取用醫院管理局的電腦，及在同年2月10日至9月3日期間，在其恒生銀行的帳戶處理758,020元疑為罪行得益。

男被告白偉雄，64歲，被控6項洗黑錢罪，指他於2022年7月7日至9月23日，在花旗銀行3個戶口處理疑為罪行得益合共約690萬。

案件編號：DCCC228/2024