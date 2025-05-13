港公司引進國產機械人G1　可供租用　創辦人冀振興本地經濟

科技時代下，機械人、AI人工智能等成為趨勢。本地機械人服務公司Xlife Robot引進一部國產機械人G1，令其首次現身香港。Xlife Robot創辦人鄭海名指，公司會帶Bobby到街上與途人互動，他希望藉此令香港多一個「打卡位」，提升旅客的新鮮感，從而振興香港經濟。



公司同時亦會出租G1，定價會是每3小時8,800元。鄭海名透露，目前已有大商場向其查詢租用G1。



Xlife Robot創辦人鄭海名希望藉Bobby振興香港經濟。（黃浩謙攝）

內置chatGPT回答問題需等約3秒 炒價高售價兩倍

G1是杭州宇樹科技有限公司旗下的人型機械人，身高約127厘米，體重約35公斤。G1十分靈活，可做出打太極、舞棍等高難度動作。由於內置chatGPT，G1可即時回答問題，惟需約3秒的反應時間。

G1零售價達9.9萬人民幣，惟由於產量不多，目前已炒至30萬。Xlife Robot將其引進的這台G1命名為Bobby。

G1是杭州宇樹科技有限公司旗下的人型機械人。（黃浩謙攝）

G1是杭州宇樹科技有限公司旗下的人型機械人。（黃浩謙攝）

▼G1機械人細節▼



租用每3小時$8800 早前曾到長洲搶包山場

Xlife Robot創辦人鄭海名指，Bobby除了供公司自用外，亦會出租。公司會帶Bobby到街上與途人互動，希望藉此令香港多一個「打卡位」，提升旅客的新鮮感，從而振興香港經濟，例如Bobby已現身早前舉行的長洲搶包山。

至於出租方面，定價會是每3小時8,800元。鄭海名透露，目前已有大商場向其查詢租用Bobby。

未能為機械人買保險 意外弄傷人時賠償難處理

不過鄭海名表示，目前這盤生意的一個難處是保險，因為保險公司沒有與機械人有關的保險方案，例如機械人受損或意外弄傷人時的賠償等。

他透露，未來將積極與來自美國、日本、歐洲等地的高端機械人品牌合作，引進不同型號的服務型、工業型及教育型機械人，進一步豐富應用場景，滿足多元化市場需求。

不少公司有興趣租用Bobby

香水品牌Floroma創辦人翁靜表示有興趣租用Bobby，因為若Bobby在店內將可吸引多些人進店。但她表示，機械人現階段尚未能取代店舖員工，因為售賣香水需要與客人溝通。至於租用Bobby可能帶來額外開支，翁靜指：「Marketing cost都係有成本嘅。至於佢加唔加重負擔，就好睇佢幫唔幫到手引流喇。」

香水品牌Floroma創辦人翁靜表示有興趣租用Bobby，因為若Bobby在店內將可吸引多些人進店。（黃浩謙攝）

寶潔麗國際董事長陸詠儀表示，正探討利用Bobby抹窗及使用通渠水等危險清潔劑，因為上述危險工作若由真人負責，保險費十分昂貴。

寶潔麗國際董事長陸詠儀正探討利用Bobby抹窗及使用通渠水等危險清潔劑。（黃浩謙攝）

▼藝人及商界人士出席活動▼

