港鐵去年5次延誤逾半小時罰520萬　未達回贈門檻　料今年無半價日

根據現行港鐵鐵路事故延誤機制，鐵路事故若影響列車服務延誤31分鐘或以上，會有罰款，並以票價優惠形式回饋乘客。運輸及物流局回覆立法會議員書面質詢時透露，去年全年港鐵共有82宗延誤至少8分鐘的機件故障，當中5宗超過31分鐘，共罰款520萬元。



有關金額將撥入「服務表現回贈」帳戶當中，按現行票價機制，帳戶每累積滿2,500萬元後，港鐵要一日舉辦半價乘車日（即港鐵感謝日）回饋乘客。由於過去兩年港鐵都先後舉辦過感謝日，預計帳戶結餘未達標，即今年或不會有「港鐵感謝日」。



去年全年港鐵共有82宗延誤至少8分鐘的機件故障，當中5宗超過31分鐘，共罰款520萬元。（資料圖片）

運輸及物流局局長今日書面回覆選管會立法會議員簡慧敏查詢，指港鐵過去一年共發生82宗延誤至少8分鐘的機件故障，當中5宗超過31分鐘，共罰款520萬元。過去五年計，則共有509次機件故障導致至少8分鐘延誤，40宗超過31分鐘，累計罰款為1.67億元。

該520萬元撥款將撥入「服務表現回贈」帳戶當中。按2023年完成檢討後的票價機制，帳戶每累積滿2,500萬元後，港鐵需在特定的周六或周日，舉辦一日半價乘車日回饋乘客。

2022年及2023年，港鐵分別罰款為1.03億元及2,500萬元，先後於翌年舉辦過五次半價乘車日，加上去年的520萬元，料帳戶有約820萬元，未達2,500萬元觸發點，即今年預計不會有半價乘車日。