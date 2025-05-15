政府迴避再觸發的士網約車亂局　業界50代表明政總請願促管白牌車

政府迴避的士業與網約車紛爭問題核心，以的士車隊制度作緩衝而非真改革，再次觸發的士業界為生計將抗議行動「升級」。智慧出行聯合商會主席周國強聯同38名業界代表繼上周五（9日）到西九龍政府合署請願後宣布將「行動升級」，明早（16日）轉往金鐘政府總部遞交請願信，預計有50名車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，了解業界訴求。



政府控制車資、的士司機收入微薄的結構問題已存在多時，商會引述將出席行動的代表指，業界一直努力服務社會，卻遭受網民不公平評論，甚至被指「抵死」，呼籲政府立即採取以下三項行動，包括立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。



5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

的士業界批評政府多次承諾打擊非法白牌車 但執法力度令人失望

智慧出行聯合商會今日表示，的士業界正面臨前所未有的挑戰，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重影響業界的經營環境，批評政府多次承諾打擊非法白牌車，但實際執法力度令人失望，導致非法白牌車越發猖獗，合法經營者的權益受到嚴重侵害。

政府任由矛盾惡化11年 的士業怨努力服務社會卻遭不公平評論

政府一方面不開放點對點交通市場，另一方面又阻止不了市民轉投網約車，任由的士司機、乘客累鬥累，的士業界、網約車矛盾惡化拖延至今11年。商會今次在預告請願亦強調「香港作為法治社會，合法經營理應得到保障」，又引述車主代表指，業界一直努力服務社會，卻遭受網民的不公平評論，甚至被指「抵死」，非法營運者卻受到讚揚，形容為令人心寒。

智慧出行聯合商會呼籲政府立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。（資料圖片）

01觀點 ---《的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭》

為了避免觸動根深蒂固的利益結構，官員選擇了在不增加1.8萬個的士牌照總量、不根本改變現有牌照制度的前提下進行「改良」。這種做法迴避了問題核心，實質上是在維護現有牌照持有者的既得利益，而非進行大刀闊斧的真改革，從一開始就為政策的成果埋下了隱患。 01觀點 ---《的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭》

商會又提到2020年9月初，有24名非法白牌車司機在終審法院被裁定終極敗訴，理應成為政府加強打擊非法營運的契機，惟問題至今仍未得到有效解決。

智慧出行聯合商會表示明日上午10時半，將在金鐘政府總部發起請願行動，預計有約50名的士車主參與。行動期間，業界將邀請立法會議員及特首辦職員到場，表達苦主們的訴求，並會向政府部門遞交請願信。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強︰「根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」（黃浩謙攝）

明日是的士團體連續第二周有請願行動，運輸署今日會面所提舊調，相信難以為的士網約車之爭破局。至於當局視為緩解困局的「救命草」、的士車隊發展又遇上困難，5隊車隊能否在7月底目標期前完成籌備工作並投入服務​存極大變數。

的士業界籲政府立即修訂法例保障權益

智慧出行聯合商會呼籲政府立即採取以下三項行動，包括立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。

1. 立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；



2. 加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；



3. 保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。



在前年11月的士醞釀罷駛01觀點曾提出的士行業一旦陷入惡性循環，長此下去，的士司機愈來愈難「搵食」，牌照市價亦可能隨之貶值，乘客、司機、車主和車行「大家都輸」。