天文台特別提示｜天氣炎熱要補充水分　未來8日高温達31度或以上

【天文台／明天天氣/ 香港天氣／天氣預報】天文台今日(17 日)中午12時30分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。



天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。預測本港今日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。最低27度，最高32 度。吹輕微至和緩偏南風。展望: 未來數日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光及炎熱。根據未來九天天氣預報，下周天氣仍然炎熱，最高氣温維持31，32 度。



天文台預測本港今日(17日)部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。(盧志成攝)

料下周初至中期有驟雨及雷暴

一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，高空擾動會在下周中期為華南帶來驟雨及雷暴。而一道低壓槽會在下周後期在華中形成，並在下周末期間靠近華南沿岸。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月17日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

根據天文台九天天氣預報，明日（18日）起連續九天至下下周一（26日）均有一兩陣或幾陣驟雨，最高氣溫均在31度或以上，最低均為27度，下周日則微跌至26度。明日大致多雲，日間短暫時間有陽光，料31度。

下周一(19 日) 日間短暫時間有陽光，炎熱，預料最高32 度。下周二（20日）及為二十四節氣「小滿」的下周三（21日）均局部地區有雷暴。至下周四(22 日) 氣温均介乎27至31度。下周五（23日）及下周六( 24 日) 均日間炎熱，最高氣温達32度。

根據天文台預測一道低壓槽會在下周後期形成，並在下周末期間靠近華南沿岸。 下周日(25日) 氣温會微跌、料介乎 26至31度，與隨後的下周一(26日) 均局部地區有雷暴。