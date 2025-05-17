新冠｜關日華：多宗兒童感染後現併發炎症　籲家長帶子女接種疫苗

衞生防護中心數字顯示，今年至今共有5宗兒童感染新冠的嚴重個案，亞洲兒童傳染病學會主席關日華相信實際嚴重個案的數字更多。他續指，曾有5至6名兒童感染新冠病及康復後，出現多系統發炎綜合症，約2至6個星期後，有高燒、身體出紅疹及舌頭腫脹等，身體多個器官，例如心臟和肝臟會發炎。他指，呼籲家長不要輕視兒童感染情況，並建議帶小朋友接種新冠疫苗。



關日華呼籲家長不要輕視兒童感染情況，並建議帶小朋友接種新冠疫苗。（資料圖片）

關日華出席商台節目《政經星期六》時表示，預計實際感染新冠的兒童比目前數據多，原因是部分病童入院後，早已接受治療並康復，所以並未通報。

有兒童染新冠病毒後 出現多系統發炎綜合症

關日華指出，於3月底至4月中，有5至6名兒童感染新冠病毒後，出現多系統發炎綜合症，他們感染新冠並康復後，大約2至6個星期後，會發高燒、身體出紅疹及舌頭腫脹等，身體多個器官，例如心臟和肝臟會發炎。他指，以上症狀都是感染新冠後免疫系統的反應引致，大多出現於5、6歲的小朋友身上。

他強調，小朋友感染這些病毒後，需要在深切治療部治療，亦有死亡風險，接種疫苗可以預防嚴重疾病出現。他續指，在以往病例當中，部分染病的兒童會有「長新冠」症狀，可持續半年至一年，包括味覺消失等，多數一至兩年會完全康復，重申呼籲家長帶小朋友接種新冠疫苗。