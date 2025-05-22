精進除名．直播︱甯漢豪：6.20除名　涉3宗嚴重地盤事故5人死亡

發展局局長甯漢豪今日下午4時將會見傳媒，交代一項承建商註冊續期申請決定。屋宇署署長何鎮雄亦會出席。《香港01》將會進行現場直播。



甯漢豪表示，有關承建商為精進建築有限公司，該公司過去涉及3宗發生於2020、2022、2023年的三宗嚴重地盤安全事故，共有五人在上述事故中死亡。屋宇署會在6月20日將精進從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起，精進不可再進行建築物條例下任何建築工程。精進今日起計，大約有一個月時間處理手上工程的善後工作。



發展局局長甯漢豪今日下午4時將會見傳媒，交代一項承建商註冊續期申請決定。(洪戩昊攝)

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屋宇署會在6月20日將精進建築有限公司從一般建築承建商的註冊名冊中除名。(資料圖片)

【16:30】何鎮雄指，未能信納精進有妥善地盤安全管理，包括獲授權簽署人在工地安全方面的知識，及對工程安全責任的意識，有明顯不足。工地安全管理系統亦未到完善。

【16:28】屋宇署署長何鎮雄表示，經過多輪面試，承建商註冊事務委員會未能信納精進建築的獲授權簽署人，在地盤監督及安全管理的能力及勝任程度適宜代表精進建築按建築物條例行事，亦未能信納精進有妥善地盤安全管理。

【16:22】她又提到，精進在過程間多番提出意見，署方亦曾諮詢律政司的意見。

【16:20】甯漢豪指，屋宇署今次處理續期申請用了較長時間，因為精進涉及多宗嚴重事故，要仔細考量承建商提交的資料及考慮有關事故詳情，署方亦需核實及審慎考慮精進多次提交的補充資料，及交由承建商註冊事務委員會進行面試程序，仔細評估精進建築的能力。

發展局局長甯漢豪今日下午4時將會見傳媒，交代一項承建商註冊續期申請決定。有關承建商為精進建築有限公司，她表示，該公司過去涉及3宗發生於2020、2022、2023年的三宗嚴重地盤安全事故，共有5人在相關事故中死亡。

她表示，精進作為一般建築承建商的註冊，原定在2023年4月屆滿。屋宇署收到續期申請後，轉交承建商註冊事務委員會進行面試及評審，署方經考慮委員會的建議，決定拒絕續期申請。

屋宇署會在6月20日將精進從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起，精進不可再進行建築物條例下任何建築工程。精進今日起計，大約有一個月時間處理手上工程的善後工作。

目前精進建築是6個項目的總承建商，當中3個屬公營房屋項目，一個屬柴灣政府大樓的工務工程，一個是房協的資助出售房屋項目，餘下一個是港大學生及員工宿舍。

發展局局長甯漢豪及屋宇署署長何鎮雄交代承建商精進建築被除名的決定。(洪戩昊攝)

隨着被除名，精進建築不得再進行上述其中5個項目，餘下的柴灣政府大樓的工務工程雖不受制於建築物條例或相關合約條文，但由於過去多個月的工程進度不理想，承建商的表現未達合約要求，有關部門會盡快按合約機制中止合約。

房委會及建築署會爭取安排新承建商，在精進離場兩個月內進場，接手餘下工程，盡力減低對項目的影響。若因換承建商而涉及額外開支，政府會保留向精進追討賠償的權利。

為減低更換承建商對原本正在進行工程的地盤工友及分判商的影響，政府會鼓勵接手的新承建商優先聘用有關員工。勞工處已設立特別櫃位，為受影響工人提供諮詢協助。