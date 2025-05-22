其命惟新--廣東美術百年大展今揭幕　匯聚逾130位藝術家經典作品

文化體育及旅遊局聯同廣東省文化和旅遊廳、廣東省文學藝術家聯合會和紫荊文化集團主辦的「其命惟新--廣東美術百年大展(香港)」今日（22日）起至6月2日在會議展覽中心舉行，展出100多年間廣東美術的重要作品。



展覽匯聚130餘位藝術家、160餘件經典之作，配合大量珍貴文獻、歷史影像與數字化多媒體技術，匯聚成六大板塊，沉浸式、全景式呈現廣東美術百年革新歷程。展覽特設「人間畫會與香港」專題，呈現廣東美術與香港藝術界的獨特脈絡。



《飲馬渡關圖》。（洪戩昊攝）

「其命惟新」廣東美術百年大展將於今日起舉行。（洪戩昊攝）

展覽匯聚160餘件廣東籍美術家的繪畫作品，融合文獻、歷史影像、數字化多媒體等技術，沉浸式、全景式地呈現廣東美術百年革新歷程。

展覽分為六大部分，包括「勇立潮頭─洋畫運動在廣東」、「藝術革命─嶺南畫派與國畫研究會」、「匕首投槍─新興木刻運動及漫畫」、「激情歲月─為人民服務 為時代謳歌」、「開放變革─改革開放中的廣東美術」，以及「百花爭妍─創新創造 再築高峰」，更特設「人間畫會與香港」專題，呈現廣東美術與香港藝術界的獨特脈絡。

《白鷺圖軸》。（洪戩昊攝）

廣東省文學藝術家聯合會主席李勁堃。（洪戩昊攝）

廣東省文學藝術家聯合會主席李勁堃和上海碧雲美術館館長林薇向傳媒推介了一些重點作品。其中李勁堃推介的一件作品為林風眠的《白鷺圖軸》，本來藏於廣州藝術博物館。作品採用了較為少見的網本材質，因此顯得更珍貴。畫面中白鷺的姿態優雅，構圖充滿動感，體現了中國傳統的審美情趣和如詩般的意境。林風眠運用活潑、流暢而有力的筆觸，有別於傳統水墨畫，展現出獨特的個人風格。《白鷺圖軸》是中國現代藝術史上的重要遺產，它的展出對於研究和欣賞林風眠的藝術成就具有重要意義。

上海碧雲美術館館長林薇。（洪戩昊攝）

而上海碧雲美術館館長林薇推介的作品為高劍父的《飲馬渡關圖》。她表示，該作品是高劍父早年在滬上，以第一次世界大戰為背景，根據唐代邊塞詩人王昌齡《塞下曲》創作的詩意圖。畫面以透迤長城、崢嶸關山為背景，描繪了胡服騎射的場景。除樹石局部略用線條外，天色、水光和雲霧都以水墨渲染，營造出濃厚的筆墨氤氲之息，有一種朦朧夢幻之美。

展覽在5月22日至6月2日，每日上午9時30分至晚上7時30分於會展舉行。