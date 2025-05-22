金鐘麥當勞｜首間門店設智能保溫櫃供外賣員取餐　推期間限定餐單

【香港麥當勞／金鐘海富中心／Around the World系列】香港麥當勞為慶祝在港開業50周年，金鐘海富中心旗艦店早前全面翻新，換上全新面貌後在上月21日重開。麥當勞今日（22日）指，該店翻新後，用餐空間增加三成，更成為全港首間增設智能保溫櫃的門店，供第三方外送平台使用，即外賣員可直接通過保溫櫃取餐。



此外，該店由明日（23日）起，推出「Around the World系列」期間限定餐單，集合世界各地麥當勞的特色美食，包括美國的BLT安格斯、加拿大的BLT脆雞堡等。



麥當勞金鐘海富中心旗艦店上月21日完成翻新重開。（麥當勞圖片）

麥當勞金鐘旗艦店翻新後，用餐空間增加三成。（麥當勞圖片）

麥當勞金鐘旗艦店翻新後，用餐空間增加三成。（麥當勞圖片）

香港麥當勞50周年 金鐘海富店上月完成翻新

位於金鐘海富中心的麥當勞旗艦店，曾創下每小時服務超過1,000名顧客的記錄，成為全球第二繁忙的麥當勞餐廳。今年是麥當勞在港開業50周年，該店在上月21日完成翻新，換上全新面貌後，繼續擔當麥當勞在香港市場的領導地位。

麥當勞金鐘旗艦店翻新後，增設22公尺長的弧形互動LED屏幕。（麥當勞圖片）

麥當勞金鐘旗艦店翻新後，成為全港首間增設智能保溫櫃的門店。（麥當勞圖片）

金鐘旗艦店翻新後用餐空間增三成 增設智能保溫櫃

香港麥當勞指，金鐘旗艦店翻新後，用餐空間增加三成，更成為全港首間增設智能保溫櫃的門店，供第三方外送平台使用，即外賣員可直接通過保溫櫃取餐，確保食物保持最佳溫度。而該店更為堂食顧客提供送餐服務。

此外，店內增設22公尺長的弧形互動LED屏幕，透過燈光和色彩運用帶來更舒適的用餐氛圍，更會播放經典麥當勞樂園人物動畫片。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩。（麥當勞圖片）

金鐘旗艦店為堂食顧客提供送餐服務。（麥當勞圖片）

行政總裁黎韋詩︰金鐘海富麥當勞推期間限定餐單

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，早於2015年已將金鐘海富麥當勞打造成全球首間概念店，今年更進一步升級至50周年旗艦店，並特意從世界各地麥當勞搜羅特色美食，推出「Around the World系列」期間限定餐單。

金鐘海富麥當勞「Around the World系列」期間限定餐單。（麥當勞圖片）

限定餐單集多國食物款式 包括美國BLT安格斯

資料顯示，該餐單由明日（23日）起，僅限金鐘旗艦店供應，食物款式來自世界各地的麥當勞，包括美國的BLT安格斯、加拿大的BLT脆雞堡、澳洲的三層芝士漢堡、紐西蘭的田園沙律包、韓國的朱古力肉桂迷你脆條等。