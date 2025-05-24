九龍城寨場景展首日開放 每節參觀15分鐘 職員稱30人提早等入場
撰文：吳美松
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位於九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（24日）正式向公眾開放，有興趣入場人士需在公園衙門外免費索取門票，然後憑票按時段入場。參觀時間每小時有3節，每節限15分鐘，及30個名額。有現場職員表示，今早已有約30人提早約一小時在場外排隊，等候領取門票，成為首批入場觀眾。
「九龍城寨光影之旅」電影場景展由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。
展覽在九龍寨城公園衙門內舉行，為期3年，今日起免費開放予公眾參觀。有興趣人士需在衙門外詢問處向工作人員索取門票，然後再憑票按時段入場。每小時有3節參觀時間，每節15分鐘；限30個名額。
康文署亦在衙門外安排了導賞員，向到場人士介紹九龍寨城歷史，惟不會進入展覽範圍。
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