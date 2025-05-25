常樂邨、雲漢邨50戶長者裝大門感應器　久未開門將通知親友關懷

獨居長者在家離世失救的悲歌時有聽聞，房屋局局長何永賢今天（25日）表示，房屋署上月起在觀塘雲漢邨及何文田常樂邨，為50個長者租戶安裝大門感應器，如住戶超過一段時間沒有開門，系統會以短訊通知長者的指定聯絡人，透過物聯網大門開關訊息系統了解長者活動情況。



房署在雲漢邨及常樂邨試行物聯網長者住戶大門開關訊息系統，在自願參與計劃的長者住戶門後安裝傳感器。（何永賢Facebook）

何永賢表示，目前雲漢邨和常樂邨分別有20和30個租戶參與計劃。（何永賢Facebook）

電腦顯示綠色表示長者開關門情況正常；紅色表示單位已經在住戶選定的時間無開門，會發出通知；黃色則表示傳感器停用，以免因住戶外遊等而發出錯誤警報。（何永賢Facebook）

參加者來自雲漢邨20戶、常樂邨30戶

目前雲漢邨有20個租戶參與大門裝感應器計劃，常樂邨有30個租戶參與。何永賢表示，房署後台管理人員透過系統了解長者的開關門情況，電腦顯示綠色代表正常；紅色代表單位已經在住戶選定的時間無開門，會發出通知；黃色代表傳感器停用，以免因住戶外遊等而發出錯誤警報。

何永賢指，若長者超過一定時間不曾開門，系統就會向住戶的指定聯絡人發出手機短訊，通知親友關懷他們。她續稱，系統4月開始運行，暫無參與租戶需要關注長時間不活動的情況。當局會持續監察計劃成效，進一步便利更多長者或有需要住戶，以科技提升管理效率。