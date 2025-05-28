婚禮佈置公司PS Wedding突失聯清空辦公室　逾百對新人恐失過百萬

2012年成立的婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 前日（26日）起突然失去聯絡，其位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌，所有社交媒體賬號及網站亦已停用。超過100對新人懷疑該公司結業，稱已支付訂金，涉款過百萬元，遂成立關注組追討，又向海關及消委會求助。



有新人去年5月支付逾8,000元訂金，原定今年12月結婚。她對PS Wedding突然消失不滿，稱現時許多婚禮公司12月已預訂滿額，難找其他公司接手婚禮佈置，希望PS Wedding盡快交代事情。海關表示已接獲舉報並正在跟進。



婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 疑似結業，其位於新蒲崗的辦公室已拆卸水牌。（受訪者郭小姐提供）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（受訪者郭小姐提供）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（受訪者郭小姐提供）

有新人去年5月預訂今年12月佈置套餐

27歲的郭小姐去年5月，在PS Wedding支付8,200元訂金，購買一個價值1.7萬元的婚禮佈置套餐，計劃今年12月舉辦婚禮。

到本月26日，她發現該公司的所有社交媒體賬號均已停用，網站亦顯示「找不到頁面」。她嘗試致電公司官方電話及其中一名負責人，均未獲回覆，開始懷疑該公司結業。她昨日到PS Wedding位於新蒲崗的辦公室，發現其水牌已經拆除，辦公室內清空，門口僅有一堆雜物。

PS Wedding & Event Decoration社交賬號已停用。（instagram 截圖）

PS Wedding & Event Decoration 提供多項佈置服務，包括拱門、註冊枱、油畫架佈置等。（受訪者郭小姐提供）

過百名苦主成立關注組 有人下周六結婚

郭小姐指，過百名苦主已成立關注組，涉及金額超過一百萬元，不少人都感到徬徨，更有人原定下周六結婚。

郭小姐今年12月結婚，現時許多婚禮佈置公司已經預約爆滿，估計短時間内難找到他人接手。她說：「錢就預追唔返，但12月結婚，宜家好難找其他佈置公司，真係要好快狠準。」她已經向消委會及海關報案，希望PS Wedding盡快向消費者交代是否結業及賠償詳情等。

海關：已接獲舉報並正在跟進

海關指，已接獲相關舉報並正在跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

海關表示，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關服務或意圖供應與有關服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。