南丫海難死因｜船艙督察1998年曾入艙檢查　但稱不知邊個打邊個艙

39死南丫海難案今（28日）踏入第17日死因研訊，曾在1998年為已沉沒的「南丫四號」檢驗的前驗船督察指，雖然他曾進入船艙，但：「唔知邊個打邊個艙室。」沒有印象是否見過涉事通道口，亦不記得通道口是否有裝水密門。他又稱海難後看新聞，才知道「船總長度一成」規例，承認當時不知道這條規例。



南丫海難・專頁

船艙督察麥溢威認他在1998年曾入「南丫四號」船艙檢驗，但直言：「唔知邊個打邊個艙。」亦不知有否設水密門。(陳曉欣攝)

麥溢威又承認他在海難後才在新聞認識「船總長度一成」規例，即當尾艙不足船總長度一成，須與鄰艙合併計算穩性。(Getty Images)

曾經入船艙但不記有否裝水密門

前驗船督察麥溢威作供稱，他曾出席1998年4月2日「南丫四號」加了壓載物後的傾斜測試，並負責檢查艙室有否積水，事後計算穩性。麥稱他雖然曾經進入船艙，但：「唔知邊個打邊個艙室。」他沒有印象是否見過涉事通道口，不記得通道口有否裝水密門。

已忘記穩性計算及藍書是甚麼

被問到有否接受過穩性計算培訓時，麥稱他接受在職培訓，現已忘記1995年指引有關穩性計算部分和藍書是甚麼。麥承認他在海難後才在新聞認識「船總長度一成」規例（即當尾艙不足船總長度一成，須與鄰艙合併計算穩性）。家屬質疑，海事處找不懂相關規例的人計算穩性？麥指他獲上司指派，並說：「我有能量去做，(但)唔一定識。」

當時南丫四號是已發牌的舊船

代表家屬的大律師譚俊傑指，基本結構及甲板圖上有「WTBHD」（水密艙壁）字樣，即水密艙壁須裝水密門，問麥當時有否留意艙壁的通道口沒裝？麥指「南丫四號」當年是已獲發牌的舊船，他相信結構與圖則一致，所以沒特別留意通道口。

蓋上閱的印章沒有批准意思

麥表示，他當時將6個艙的資料輸入電腦軟件計算穩性，在計算時沒有參考財利提交的計算書，因為海事處有另一套電腦軟件計算穩性，故兩者數值不同。他在財利的穩性計算書上蓋的「閱」印章沒有批准的意思，「唔識解」代表甚麼。

獨立調查聆訊前有開會討論

海事處的律師引述麥在2013年海難獨立調查委員會聆訊的證供，指麥曾稱他有考慮將舵機房和油箱房視作一艙計算穩性，麥稱他當時可能答錯計算5個艙，又說：「成班人上庭（聆訊）之前開過會(討論)。」

家屬指根據以往驗船紀錄，驗船督察譚開勇2003年應該進行四年檢，但他卻寫了兩年檢。(Getty Images)

前驗船督察譚開勇否認因他填錯資料而改變年檢週期，又說錯咁耐都無人知咩。(陳曉欣攝)

跟上年紀錄決定屬何年檢驗

另一名前驗船督察譚開勇供稱，他在2003年為「南丫四號」進行兩年檢。家屬指根據以往驗船紀錄，譚應該進行四年檢。譚指表格上的兩年檢字樣不是他寫的，反問：「你點知我搞亂？」譚開勇稱他是根據上一年的紀錄決定自己當年進行何年檢驗，處方不會告知他。

家屬質疑譚改變了年檢週期

譚開勇指，如果他做錯年檢，「下一手應該睇到」。家屬指，譚改變了年檢週期。譚反問：「我錯誤咁耐都冇人知咩？」又說：「我決定做第幾年就第幾年？」

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況