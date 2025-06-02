瑪嘉烈醫院醫生離世 袁國勇指涉C組輪狀病毒 料曾食未煮熟食物
撰文：賴卓盈
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今年2月，瑪嘉烈醫院腫瘤科有3名醫生出現急性腸胃炎徵狀，其中1人離世。衞生防護中心聯同港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，當時懷疑爆發產志賀毒素大腸桿菌感染群組。中心日前完成調查，確認3名醫生的疾病沒有關聯。
協助調查的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今（2日）在電台節目表示，團隊在該名離世醫生的樣本中驗出C組輪狀病毒，推斷是急性腸胃炎的成因，估計感染源頭是進食未完全煮熟的食物。今年2月伊院急症室一名29歲女病人亦有感染該病毒，袁國勇相信社區有低程度病毒爆發，不過兩人感染沒有關聯。
袁國勇指，團隊在離世醫生的多個樣本中發現C組輪狀病毒，相信該病毒引起急性腸胃炎，與產志賀大腸桿菌無關。至於其他兩名有發燒及腹的醫生，其樣本沒有相關病毒，確認並非醫院內爆發。
另一女病人2月同感染 料社區有低程度爆發
調查團隊檢視瑪嘉烈醫院和伊利沙伯醫院954份糞便樣本，發現今年2月伊院急症室一名29歲女病人亦有感染該病毒。該女子及逝世醫生的病毒屬於同一基因型，相信社區有低程度病毒爆發。不過病毒基因排序不完全相同，相信兩人感染沒有關聯，因進食未煮熟食物所引致。
香港首度發現C組輪狀病毒
袁國勇指，今次是香港首次發現C組輪狀病毒，加上文獻對其描述較少，現階段對該病毒較陌生。日後本港會加強監測該病毒，如有病人因嚴重腹瀉而進入深切治療部，醫管局醫護人員會為其進行C組輪狀病毒的檢測。
袁國勇呼籲市民盡量避免進食生冷食物，如有腹瀉要補充足夠水分及電解質，若非非常嚴重應避免服用抗生素及非類固醇抗炎藥，以免損壞腸胃黏膜。
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