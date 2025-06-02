端午節假第二日｜內地旅客出入境錄26.3萬人次　逾3 萬人次經高鐵

【端午節假期／內地旅客／北上消費／北上深圳／出入境數字】今年端午節（31日）內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日），料有大批內地旅客趁在「端午節小黃金周」訪港。入境處數字顯示，內地端午節假期第二日（6月1日、周日），全日共110.5萬人次進出香港，當中內地旅客出入境人次相若，分別約13.2萬及13.1萬人次，高鐵西九龍站最繁忙，即全日剩流出約1,000人。



回港港人錄得約51.2萬人次，若不計算港珠澳大橋約6.2萬人次，從內地經陸路口岸返港佔約40萬人次。離港港人則有約26萬人次，即昨日全日剩流入約14萬港人。



2025年5月31日端午節，赤柱國際龍舟錦標賽在赤柱正灘舉行，逾180隊來自香港及海外的隊伍參與競賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年5月31日端午節，赤柱國際龍舟錦標賽在赤柱正灘舉行，逾180隊來自香港及海外的隊伍參與競賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

今年端午節內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日）。昨日（6月1日）為內地端午節假期第二日，根據入境處資料顯示，錄得約110.5萬人次進出香港，出境佔約43.2萬、入境佔約67.3萬。

羅湖口岸最繁忙 全日出入境人次23.1萬

當中以羅湖口岸最為繁忙，全日錄得出入境人次約23.1萬，其次分別為落馬洲支線口岸、深圳灣口岸、機場及港珠澳大橋。另外高鐵西九龍站錄得約11.4萬人次。

2025年6月1日，內地端午節假期第二日，內地旅客的出入境人次相若，分別約13.2萬及13.1萬。（資料圖片／蘇煒然攝）

內地旅客出境13.2萬、入境13.1萬 剩流出約1000人

內地旅客的出入境人次相若，分別約13.2萬及13.1萬，即昨日剩流出內地旅客約1,000人。當中最多人經高鐵西九龍站來港，錄得約3.2萬人次，其次是落馬洲支線及羅湖口岸，有約2.8萬及2萬人次。

出境方面，高鐵西九龍站及落馬洲支線口岸佔最多，分別錄得約2.8萬人次，其次為羅湖口岸有約2.6萬。

2025年6月1日，內地端午節假期第二日，回港港人錄得約51.2萬人次。（資料圖片／周令知攝）

回港港人錄得約51.2萬人次 剩流入約14萬港人

昨日回港港人錄得約51.2萬人次，主要經羅湖、落馬洲支線及深圳灣口岸，依次序有約12萬、8.7萬及8.2萬人次。若不計算港珠澳大橋約6.2萬人次，從內地經陸路口岸返港佔約40萬人次。

此外，根據社交媒體北上群組專頁顯示，昨午5時起陸續有北上港車經港珠澳大橋回港，東涌人工島口岸檢查閘位出現車龍。

至於離港港人則有約26萬人次，即昨日全日剩流入約14萬港人。