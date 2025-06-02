城大墨西哥交換生台灣綠島游泳失蹤　城大：提供一切切實可行援助

一名來自墨西哥的23歲城大交換生Diego Dorantes Sanchez，上周五（30日）於台灣東面外海綠島游泳時失蹤。其親友在社交平台發出尋人啟示，推算男子目前疑漂流至日本沖繩縣的八重山群島或周邊海域，尤其是與那國島及石垣島。親友指，台灣警方已出動直升機和船搜救，但未向日本相關部門提出搜救請求，要求台灣當局與日本相關部門聯繫，並懸賞5萬美元，給予發現Diego活著或協助他安全歸來的人。



城大回覆指，得悉事故後，已第一時間通知其家屬、該交換生所屬的大學和駐當地領事館，提供一切切實可行的援助。城大指會繼續與其親友及家屬保持密切聯繫，跟進事件。



來自墨西哥的23歲城大交換生Diego Dorantes Sanchez，上周五（30日）於台灣綠島大白沙海灘浮潛時失蹤。（社交平台圖片）

5月30日下午1時左右綠島大白沙灘附近游泳時失蹤

根據社交平台指，Diego身高約1.72米，深棕色皮膚、黑色短捲髮及背上有仙人掌紋身；他於5月30日下午1時左右在台灣綠島大白沙灘附近游泳時失蹤，失蹤時身穿黑色泳褲，可能佩戴銀色金屬Casio手錶。

珊瑚礁，台灣綠島。（照片由受訪者提供）

珊瑚礁，台灣綠島。（照片由受訪者提供）

親友促台灣當局請求日本海上保安廳搜救

親友近日在網路呼籲協助尋找並懸賞5萬美元，亦指日本海上保安廳已確認知悉此事，但因台灣當局未有正式提出搜救請求，因此無法執行，促台灣當局與日本相關部門聯繫，請求國際搜救行動。

親友呼籲，任何人如有Diego消息，請致電+852 56061650（Josephine Poon）或+886 919 204 138‬，或電郵至buscandoadiegodorantes@gmail.com。

台灣綠島人權紀念碑上刻滿了當年在白色恐怖下的犧牲者名單。（abcn/CC BY-SA 2.0）