1880香港結業｜海關接獲相關舉報　如發現違反《商說》條例會執法

落户香港僅半年的新加坡私人會所「1880」日前宣布終止「1880香港」(1880 club Hong Kong)營運，有會員稱該會所4月底及5月中仍推出推薦制度及遊說會員購買不能退款預付套票，有人因而向海關投訴會所涉違反《商品說明條例》。海關最新指，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》情况，會採取適當的執法行動。



落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。（投資推廣署圖片）

落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。（投資推廣署圖片）

落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。（資料圖片／倪清江攝）

香港會員將獲「1880新加坡」海外會員資格 為期一年

新加坡私人會所「1880香港」在上周五（5月30日）向香港會員發出公告，稱由於公司陷入現金流困難，無法恢復，即使用盡一切努力籌集資金也沒有成功，只能夠終止的營運。至於「1880新加坡」則保留品牌，將由新集團管理，香港會員將獲得新加坡海外會員資格，為期一年。

4月底推出有獎推薦制度 5月中再推銷預付套餐

有讀者向《香港01》表示，「1880香港」宣布結業前仍推出推薦制度，及游說會員購買預付套票（Package）。據讀者提供的資料，該會所在4月28日向創會會員宣布推出推薦制度，會員在6月底前，每成功推薦一人入會，即可獲贈3,000元的餐飲禮遇（Dining Credit）。

在5月13日，即「1880香港」宣布結業前的兩個星期，再向會員推銷預付套餐（Package），價錢分別為10,000、30,000及50,000元，內容包括可享用超出付費價值的會所服務、可使用健身室等。

海關：如發現違反《商品說明條例》情况會採取適當執法行動

海關今日（3日）回應指，根據《商品說明條例》，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關服務或意圖供應與有關服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

就「1880香港」結業一事，海關6月3日稱已接獲相關舉報並正跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。(資料圖片)

就「1880香港」結業一事，海關稱已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關指，市民若發現懷疑有商戶違反海關，可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格(eform.cefs.gov.hk/form/ced002/)舉報。