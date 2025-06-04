法國醫院手術室壞冷氣｜醫院曾多次轉軚後終認滴水　衞生署不評論

聖德肋撒醫院（法國醫院）主座大樓去年七月底出現冷氣故障，令手術室環境受潮，有儀器表面結冷凝水，院方曾否認有水滴，到傳媒揭發後才承認。醫務衞生局局長盧寵茂今日以書面回應議員質詢時指，就傳媒報導「醫院多次改變說法」，衞生署不作評論，認為醫院已就緊急事件採取適當應變措施，無足夠證據顯示醫院違反規定，會繼續密切監察，若掌握嶄新確切證據，將按照需要採取適當跟進行動。



聖德肋撒醫院發生手術紗布遺留病人乳房的醫療風險事件。（資料圖片）

盧寵茂重申，事件涉及用作調控室溫的空調系統故障，歷時約一小時，其涉及共十宗手術。衞生署去年9月2日接獲通報當日已展開調查，稱醫院員工及在場護士說明手術室內的冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位。在調查期間，醫院沒有向衞生署改變說法。就傳媒報導「醫院多次改變說法」，衞生署不作評論。

他指，衞生署按所能掌握的事件相關證據，認為醫院已就緊急事件採取適當應變措施，並無足夠證據顯示醫院違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的規定，但會繼續密切監察持牌醫院。若掌握嶄新確切證據，將按照需要採取適當跟進行動。同時，衞生署會繼續定期與諮詢委員會專家一同檢討及更新私營醫療機構的規管標準，按照機制檢視《守則》，以更好維護公眾權益。

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良，交代事件來龍去脈。（資料圖片／鄭子峰攝）

病人家屬稱四次致電衞生署 始獲投訴表格

有病人家屬曾接受《香港01》訪問時表示，院方至今亦未接觸她講解事件，而她是術後一個月才由醫生告知得悉事件。事主表示，事後曾嘗試向衞生署投訴，但多番與署方人員通電話詳細解事件始末，都未能成功投訴，又表示由首次致電起，經過四次才收到投訴表格。

盧寵茂指，有關事件與衞生署的紀錄不符。現存紀錄顯示投訴委員會曾於去年9月12日接獲一名公眾人士來電，查詢對私營醫療機構作出投訴的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事。

醫衞局稱與衞生署紀錄不符

投訴委員會秘書處已即時向該人士解釋投訴委員會的功能、投訴的法定程序。秘書處翌日按其要求，將投訴程序、投訴表格及法定聲明表格傳送至其電郵地址。該人士於同日以電郵確認收取。及後，投訴委員會並無接獲該人士就是次事件作出投訴。