河套行車橋｜接駁落馬洲粉嶺公路工程　第四節橋樑吊裝上月底完成

土木工程拓展署今（6日）指，為配合河套香港園區今年投入運營，將力爭於今年第三季開通新建連接道路。其中連接落馬洲與粉嶺公路/新田公路的ST01連接路工程，於上月22日完成跨越青山公路的第四節段全跨度橋樑吊裝。署方計劃於6月完成第五節段的吊裝，屆時橫跨青山公路的橋樑主體結構將基本完成。



連接落馬洲與粉嶺公路/新田公路的ST01連接路工程，於上月22日完成跨越青山公路（洲頭段)的第四節段橋樑吊裝。（土拓署Facebook）

署方預料，6月可完成第五節段的吊裝（土拓署Facebook）

土拓署指是次工程採用創新全跨度橋樑吊裝技術，大幅減少夜間施工和封路次數，既保障工地安全，又降低對市民的影響。署方又指，由於青山公路(洲頭段)地形複雜，是次吊裝極具挑戰性，工程團隊在吊裝前運用建築信息模型（BIM）、攝影測量及三維激光雷達掃描等數字化技術，進行了環境模擬和現場測試，確保萬無一失。第四節段可以順利完成吊裝，有賴整個工程團隊的努力。

土拓署指，工程團隊將繼續全力以赴，確保包括ST01連接路、直接道路及高架公共交通交匯處在內的相關基建工程於第三季度如期開通，支持河套香港園區的發展及運營。