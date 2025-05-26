北都｜古洞60年教堂需清拆　去向未明　冀政府溝通兼助原區重置

新界東北發展計劃開展逾10年，現時正於古洞北進行收地計劃。紮根古洞逾60年的香港信義會靈合堂面臨清拆，惟至今仍未確實搬遷限期及搬遷地點。教會昨（25日）舉行主日崇拜，並讓教友就收地一事撰寫請願信表達意見。



該會主任陸振耀表示，發展局承諾賠償1,200萬元，惟該賠償對教會僅是杯水車薪，只可購買小型單位，難以容納百多位教友參與崇拜，冀當局能與教堂充分溝通，以及協助教會覓地搬遷，讓教堂可原區重置。



教會昨（25日）舉行主日崇拜，並讓教友就收地一事撰寫請願信表達意見。（夏家朗攝）

古洞北搬遷限期為本月或11月 教堂現時仍不知確實遷出日期

古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段受影響住戶原定去年9月需搬遷，其後發展局延長住戶遷出期限至本月或11月，香港信義會靈合堂（靈合堂）亦位於搬遷範圍內。

靈合堂座落古洞北逾60年，是不少街坊及區內教友的聚腳點，惟日前因古洞北收地計劃面臨清拆。4年前調職至基督教香港信義會靈合堂主任陸振耀表示，教會願意配合政府規劃，惟當局未就搬遷安排與教會充分溝通，包括到目前還未通知教會確實遷出日期。

基督教香港信義會靈合堂主任陸振耀表示，教會願意配合政府規劃，但到目前還未通知教會確實遷出日期。（夏家朗攝）

陸振耀：當局稱將賠逾1200萬 惟僅可購小型單位

陸續稱，已向發展局及地政總署申請兩幅分別位於粉嶺及上水的用地搬遷會址，但一直未獲政府答覆。陸振耀亦指，發展局曾表示將賠償1,200萬元及40萬元特惠津貼，惟資金難以購買與現時教堂一般大的地方，小型單位則無法容納百多名教友參與崇拜，故反對有關方案。

陸強調教會是群體，不能隨便安置教友到其他堂區解決問題，冀搬遷後亦可維持現時教友們的聯繫及情誼。

教會昨日讓教友就收地一事撰寫請願信表達意見，圖為請願信檔案封面。（夏家朗攝）

發展局：教會正申請北區地短期租約 將提供可行協助

發展局表示，就靈合堂所能獲得的補償，乃根據受政府發展清拆行動影響而設的補償機制處理，當中包括徵地賠償及給予佔用者的特惠補償，後者會考慮佔用者業務種類和受影響構築物的面積等因素。發展局知悉教會正就一幅位於北區的用地申請短期租約，將提供一切可行協助。