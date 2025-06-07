中九龍幹線研收費　陳美寶：收回成本、用者自付是不能迴避考量

運輸及物流局長陳美寶近日表示，今年底通車的中九龍幹線或向使用者需收費。陳美寶今日在官方網誌稱，稱「收回成本、用者自付」是不能迴避的考量之一，強調在檢視收費過程中，必會平衡四大原則，包括交通管理需要、效率優先、 公交優先及用者自付。



陳美寶續指，如果單為收回成本而收取過高隧道費，以致隧道無人使用，有違交通管理原則，亦是得物無所用，當局擬定任何方案時，皆會以最合乎公眾利益為依歸，以發揮這項運輸基建的最大效用。



地底下的隧道結構已順利建成。（運輸及物流局）

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線料今年底落成，目標紓緩交通堵塞。陳美寶早前提出正研究幹線收費，引起外界反響。

陳美寶表示，近日就隧道收費檢視聽到不少意見，稱每項交通基建的建造，為了疏導分流交通、便捷市民出行，而營運和維養優質基建，需持續投放不少資源，故「收回成本、用者自付亦是不能迴避的考量之一」。

她指，樂見公眾展開討論，相信會讓大家更了解和聚焦工程的效益，當局會以數據為本，提出不同情景及分析與議會及社會討論。而在檢視收費過程中，必會平衡四大原則，即交通管理需要、效率優先、 公交優先及用者自付。

5月28日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會會議。（直播截圖）

她指，如果單為收回成本而收取過高隧道費，以致隧道無人使用，有違交通管理原則，亦是得物無所用。她續指，當局會凝聚共識，擬定任何方案時皆會以最合乎公眾利益為依歸，務求發揮這項運輸基建的最大效用。她又預計隧道在12月具備條件正式通車。