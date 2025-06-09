打風｜天文台最早周二晚至周三早發一號風球　發更高風球視乎兩點

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（9日）下午發出特別天氣提示，指位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在星期二晚（10日）至星期三初時（11日）發出一號戒備信號。



天文台預料，該熱帶氣旋在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期三稍後至星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



6月9日清晨在南中國海、菲律賓呂宋島以西海域有一個廣闊低壓區，組織較為鬆散，天文台預測將增強為熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」（Wutip ）。（Tropical Tidbits圖片)

天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋

天文台位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在星期二晚至星期三初時發出一號戒備信號。

視乎與本港距離和發展速度 評估是否須在周三稍後至周四發更高風球

天文台預料該熱帶氣旋在本週中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期三稍後至星期四改發更高熱帶氣旋警告信號。

天氣變化較大｜天文台：本周後期風勢頗大 間中有狂風驟雨

文台本港未來一兩日持續酷熱，但隨著該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪，而由於天氣變化較大，天文台籲市民留意天文台最新天氣預報。

天文台6月9日下午4時半更新九天天氣預報，料本港本周中後期受熱帶氣旋影響，有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。（天文台圖片)

天文台預測「西登」 本周中後期有狂風驟雨及雷暴

天文台科學主任（范文熙 林沁宜 麥佩緹 林家輝 葉繼豪）周日晚在網頁「天氣隨筆」中發表題為《「蝴蝶」效應？》文章，指出一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。天文台預測本周中後期會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，正是有熱帶氣旋從香港以南海域向西移動時的影響。

天文台在今早的預測留有註腳，指熱帶氣旋的發展及移動存在變數，不過已再無「未能完全排除移向廣東東部的可能性」這方向。

內地中央氣象台今早的預報顯示，由6月9日至18日華南雨量累計會達到100至250毫米。(中央氣象台圖片)

全球預報系統（GFS）料「蝴蝶」周五下午在陽江登陸

由於該熱帶氣旋尚未生成，暫未有官方預測移動路徑圖。全球預報系統（GFS）傳統預報系統今早的預測顯示，料「蝴蝶」將逐步增強，移向海南島以東海域，其外圍強風帶將於周五影響香港，「蝴蝶」將於周五下午在陽江登陸，其後進入內陸並消散。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月10日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月11日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月12日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月13日凌晨00:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月13日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月14日凌晨00:00位置。(Windy.com網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心料「蝴蝶」回馬槍襲珠江口一帶

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測與全球預報系統（GFS）相若，料周六（14日）在陽江附近登陸，但其後會沿岸向東北移動，「回馬槍」逼近珠江口一帶，本港及提出「蝴蝶」之名的澳門，風力在周六會增強。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月14日凌晨02:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月14日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月14日下午17:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月15日凌晨02:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

3人工智能預報系統料移向海南島並登陸

天文台「地球天氣」網頁也有展示人工智能預報系統「歐中AIFS」、「盤古」及「伏羲」的預測結果，三個都頗為一致，料會以一個較弱的熱帶氣旋，移向海南島並登陸，對珠江口一帶威脅減輕。

▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼

