風球蝴蝶｜天文台：最快明早發一號風球　評估周四須否發更高風球

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今早（10日）發出特別天氣提示，指位於南海中部的廣闊低壓區正在整固，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會今日下午至明早（11日）會逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。



天文台預料該熱帶氣旋在本周中後期大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



6月9日晚上在南中國海、菲律賓呂宋島以西海域有的廣闊低壓區開始增強，天文台預測6月10日發展為熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」（Wutip ）。（Tropical Tidbits圖片)

位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，料將命名為「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱）。內地中央氣象台的預報指出，南海熱帶擾動將於周三加強為今年首個颱風，然後轉向偏北方向移動，逐漸向廣東中部至海南島南部一帶沿海靠近。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

6月9日天晴酷熱，天文台總部下午錄得34.3度，創今年氣溫新高。

視乎與本港距離和發展速度 評估是否需要在周四改發更高警告信號

天文台今早指，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。

天文台預料該熱帶氣旋在本週中後期大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在周四改發更高熱帶氣旋警告信號。

本周後期風勢頗大 間中有狂風驟雨

隨著該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣預報。

天文台指一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。圖為超強颱風蘇拉襲港，天文台在2023年9月1日發出8號風球。（資料圖片/歐嘉樂攝）

天文台預測「西登」 本周中後期有狂風驟雨及雷暴

天文台科學主任（范文熙 林沁宜 麥佩緹 林家輝 葉繼豪）周日（8日）晚在網頁「天氣隨筆」中發表題為《「蝴蝶」效應？》文章，指出一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。天文台預測本周中後期會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，正是有熱帶氣旋從香港以南海域向西移動時的影響。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼

