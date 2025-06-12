七旬父涉扼斃精神病女兒　指忍受死者多年壓力大　案發前被阻如廁

旺角海富苑3年前發生命案，一名七旬保安於凌晨時分，涉在住所內徒手扼斃32歲的女兒。他否認1項謀殺罪，案件今（12日）在高等法院開審。控方案情指，事主患有自閉症和強迫症等，和被告常為家中瑣事爭拗，也曾有肢體衝突。被告行兇被捕後，稱「我對住個女太大壓力，先至摙死佢」。他又向警員表示，女兒在數年間責罵他和動粗，又阻礙他入睡。至案發日凌晨，女兒一度阻止他到廁所如廁，其後又指責他未有沖廁，並用雨傘施襲。該些事件成「最後一根稻草」，他終忍無可忍，扼斃女兒。



被告陳桂生（74歲），報稱任職保安員，被控以1項謀殺控罪，控罪指他於2022年3月7日，在港謀殺女子陳杏詩(32歲)。庭上透露，被告願承認誤殺罪，但不被控方接納。

被告和女兒同住 常為家中瑣事爭拗

控方案情指，被告和羅仕英於1986年結婚，育有3名子女，其中女兒陳杏詩(下稱女兒)排第二。一家多年來居於涉案旺角海富苑單位，而被告長子和幼女先後搬出。案情又指，女兒曾任侍應，但於2016年被解僱後，一直無業。此外，她於2017、2018年左右，被診斷患有自閉症譜系障礙，並於2021年被診斷患有強迫症、學習障礙和亞氏保加症等。

被告和羅於2018年離婚，被告一度搬走，至2021年搬返單位。被告、羅和女兒同住時，常為家中瑣事如清潔、洗碗碟等爭拗。他們也曾有肢體衝突，警員因此6次接報到場，但未有人因此被檢控。

於2022年3月7日凌晨4時許，當時任保安的羅外出工作，被告則在單位徒手扼斃女兒。被告殺死女兒後，向羅發送訊息，分別稱「我殺死亞詩」和「我已殺死亞詩」。他於兩個小時後再致電羅，指女兒不准他使用廁所，因此殺死女兒。

被告在錄影會面稱 女兒指責被告未有沖廁 責罵他兩小時 又用雨傘打他8至10次

被告其後再報案，警員於早上6時許到達其單位。被告被捕後，在警誡下稱「我對住個女太大壓力，先至摙死佢」。

他其後在錄影會面稱，於3月7日凌晨1時許，被告前住廁所。女兒站在廁所門口，稱：「我係唔俾你屙尿」。被告聲言在廚房的桶小便，女兒才准他使用廁所。惟女兒其後指責被告未有沖廁和胡亂擺放拖鞋，責罵他兩小時，又用雨傘打被告8至10次。被告未有自衛，僅著女兒不要打他。

指案發前事件成「最後一根稻草」

至凌晨3時許，兩人分別返回自己的房間。被告在房內就事件思考1小時，最終決定殺死女兒。他解釋，女兒在數年間責罵他、對他動粗，又阻礙他入睡，自己一直忍受。他承認過去2年有想過殺死女兒，而案發前的事件成「最後一根稻草」，他已經忍無可忍。

他因此走入女兒的房間，在對方的床上以腳和身體壓著對方，再用雙手按著她的喉嚨，期間女兒稱：「我唔敢啦...我唔敢啦」，又爭扎咬被告的右手拇指和大腿，和推開被告。被告最終按她的頸約10多分鐘，直至女兒沒有呼吸。

他在會面中又稱，和女兒關係欠佳。她2年前曾無故向被告定膠樽，他遂打對方。此外，女兒曾不准被告返家居住，他需另租地方。被告又稱，相信女兒失業後患上精神病，而其病情在案發前兩年轉差。

案件編號：HCCC267/2023