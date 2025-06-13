冒險樂園FB除名「美國」｜20年忠粉感陌生：日本城係咪都要改名？

有逾30年歷史「美國冒險樂園」，昨日（12日）突然更新Facebook官方專頁的品牌名稱，不僅將原名的「美國」二字除去，連英文名稱亦由「JUMPIN GYM U.S.A」改名為「JUMPIN GYM」。有光顧冒險樂園20年的「忠粉」指新名字令人感到陌生，其設計亦不及舊版活潑有特色，希望保留原名，另一名「忠粉」亦笑問：「唔知未來日本城係咪都要改名？」



位於葵芳新都會商場的冒險樂園，今午仍然未撤除「美國」二字。（賴卓盈攝）

位於葵芳新都會廣場的「冒險樂園」分店，今午仍然沿用原名「美國冒險樂園」，未見除去「美國」二字。（賴卓盈攝）

「美國冒險樂園」昨日在Facebook專頁更新品牌名稱，除了將中文原名刪去「美國」二字，其英文名稱亦由「JUMPIN GYM U.S.A」改名為「JUMPIN GYM」，新的品牌商標沿用黃色作底色，但其字體和設計則與原本商標大相逕庭。

位於葵芳新都會廣場的「冒險樂園」分店，今午仍然沿用原名「美國冒險樂園」，未見除去「美國」二字。記者曾向該店職員查問，對方稱未知之後會否更改。

「美國冒險樂園」昨日（12日）在Facebook專頁更新品牌名稱，中文名刪去「美國」二字，英文原名「JUMPIN GYM U.S.A.」亦刪掉「U.S.A.」。（冒險樂園 Facebook截圖）

「美國冒險樂園」昨日（12日）在Facebook專頁更新品牌名稱，中文名刪去「美國」二字，英文原名「JUMPIN GYM U.S.A.」亦刪掉「U.S.A.」。（冒險樂園 Facebook截圖）

光顧冒險樂園逾20年的陳小姐（右）指，刪除「美國」二字後會感到較為陌生，而且新的商標設計得較為端正，失去原本的活潑。（賴卓盈攝）

冒險樂園的改名舉動，惹來不少粉絲負評，其中光顧冒險樂園逾20年的陳小姐指，刪除「美國」二字後，令她感到較為陌生，而且新的商標設計得較為端正，失去原有的活潑。同行陳先生亦指，新名字及商標較陌生，「見到要load一load（思考），係咪假嘅冒險樂園。」他希望可以保留原本的名稱及商標設計。

同樣光顧冒險樂園20多年的盧先生亦指，新名字較陌生，稱「由細到大一直見慣佢個名係美國冒險樂園，現在要時間適應。」他又笑指，不知今次改名是否與國際關係有關，「唔知未來日本城係咪都要改名？」

陸小姐指，一直都稱呼樂園做「冒險樂園」，沒有在意前面是否有「美國」二字。（賴卓盈攝）

不過，也有市民認為改名影響不大。陸小姐指，一直都稱呼樂園做「冒險樂園」，沒有在意前面是否有「美國」二字，故認為不會影響觀感。