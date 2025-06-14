蝴蝶風球.天氣｜天文台：明日父親節仍有狂風驟雨　風勢雨勢頗大

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】天文台會在下午12時20分改發三號強風信號。預測今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。吹清勁偏南風，風勢逐步增強，稍後高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。展望明日(15日) 父親節仍有狂風驟雨，初時風勢及雨勢頗大，海有大浪及湧浪，稍後風勢逐漸緩和。隨後一兩日天氣仍然不穩定。



熱帶氣旋蝴蝶會在今日於雷州半島登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的雨帶會在今明兩日影響華南沿岸，該區會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。蝴蝶會在下周初逐漸遠離沿岸地區及減弱，但受西南氣流及高空擾動影響，廣東間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下周中後期逐漸增強，廣東地區天色好轉，天氣炎熱。



蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

蝴蝶帶來不穩定天氣，本港地區有幾陣狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

天文台指，熱帶氣旋蝴蝶會在今日於雷州半島登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的雨帶會在今明兩日影響華南沿岸，該區會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。蝴蝶會在下周初逐漸遠離沿岸地區及減弱，但受西南氣流及高空擾動影響，廣東間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下周中後期逐漸增強，廣東地區天色好轉，天氣炎熱。

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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天文台今日(15日) 預測未來九天天氣。下周中期天氣炎熱。(天文台網頁截圖)

明日高地吹強風8級 有狂風驟雨 雨勢有時頗大

天文台九天天氣預報顯示，明日(15 日)父親節，大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，稍後驟雨逐漸減少。吹南至西南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達8級，氣温介乎27至30度。

高空反氣旋下周中後期增強 天氣炎熱

下周一(16日)吹西南風4級，初時離岸5級。間中有驟雨及幾陣雷暴。下周二(17日)吹南至西南風3至4級。均有雷暴及驟雨。下周二雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎26至29度。

下周三(18日)至下周日(22日) ，天氣再度炎熱，最高氣温達30至32 度。仍有驟雨，下周三初時局部地區有雷暴，下午部分時間天色明朗。下周四(19日)至日均部分時間有陽光，炎熱有驟雨，最低氣温27， 28 度。下周五至日、最高32度。

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼

