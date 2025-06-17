天文台｜未來兩三日仍有驟雨 高空反氣旋覆蓋周末晴朗酷熱達33度
撰文：董素琛
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【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台表示，活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料本港地區今日（17日）多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。吹和緩南至西南風。天文台展望未來數日天色逐漸好轉，但仍有幾陣驟雨。
隨著高空反氣旋增強，未來兩三日廣東地區天色逐漸好轉，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。預料高空反氣旋會在周末至下周初持續覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。
天文台九天天氣預報顯示，明日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。吹南風4級，氣溫料介乎27至31度。周四（19日）至周六(21 日)夏至，均部分時間有陽光及炎熱，有驟雨及炎熱，氣溫上升至28至32度。
周日（22日）至下周一（23日）氣温進一步上升，最高達33度，大致天晴，日間酷熱。隨後三日部分時間有陽光及炎熱，局部地區或有一兩陣驟雨。氣温料介乎28至32 度。
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