天文台｜今日大致多雲有驟雨　局部地區雷暴　短暫有陽光最高31度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。預測本港地區今日(18日) 大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。日間驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩偏南風。天文台展望未來兩三日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。



隨著高空反氣旋增強，未來一兩日廣東地區天色逐漸好轉，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。預料高空反氣旋會在週末至下周初持續覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。



天文台預測本港地區今日(18日) 大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。(香港01記者攝)

天文台預測今日(18日) 大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。短暫時間有陽光。(香港01記者攝)

高空反氣旋增強 未來一兩日天色好轉

天文台指出，隨著高空反氣旋增強，未來一兩日廣東地區天色逐漸好轉，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。預料高空反氣旋會在週末至下周初持續覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。

天文台今早7時35分更新九天天氣預測。(天文台網頁截圖)

周末至下周氣温上升 日間酷熱

天文台九天天氣預報顯示，今日（18日）大致多雲，間中有驟雨。初時部分地區有雷暴，日間驟雨仧漸減少，短暫時間有陽光。吹南風4級，氣溫料介乎26至31度。

明日（19日）至周六(21 日)夏至，均部分時間有陽光及炎熱，有驟雨，氣溫上升至28至32度。

周日（22日）至下周一（23日）氣温進一步上升，最高達33度，大致天晴，日間酷熱。隨後三日部分時間有陽光及炎熱，局部地區或有一兩陣驟雨。氣温料介乎28至32 度。

▼5月15日天晴炎熱▼

