天文台｜明日起天氣炎熱 下周中後有低壓槽 南海菲律賓天氣不穩
撰文：陶嘉心
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【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO 】天文台表示，一股炎熱的偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。今日(18日)正午時分，本港多處地區氣溫上升至約31度。預測大致多雲，局部地區有驟雨。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩偏南風。
天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東地區帶來幾陣驟雨。受高空反氣旋支配，周末至下周初華南普遍晴朗及酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海中部及菲律賓一帶帶來不穩定天氣。
一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東地區帶來幾陣驟雨。受高空反氣旋支配，周末至下周初華南普遍晴朗及酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海中部及菲律賓一帶帶來不穩定天氣。
周末至下周氣温上升 日間酷熱
天文台九天天氣預報顯示，明日（19日）部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，氣温介乎28至32 度。周五(20 日)多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。最高31度。
周六(21 日)為夏至，天氣炎熱，氣溫上升至28至32度。料部分時間有陽光，局部地有驟雨。
周日（22日）至下周二（24日）氣温進一步上升，最高達33度，大致天晴，日間酷熱，均有驟雨。
下周三(25日)至下周五(26日)，均部分或短暫時間有陽光，有驟雨。下周三及四仍炎熱，氣温料介乎28至32 度。至下周五氣温稍降至介乎27至31度。
▼5月15日天晴炎熱▼
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