天氣｜今日大致多雲有驟雨最高32度　天文台預測周末至下周初酷熱

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO 】天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港今早(19日) 港島錄得超過10毫米雨量。預測本港大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至東南風。天文台展望明日有幾陣驟雨。周末至下周初漸轉天晴及酷熱。



天文台預測本港今日(19日)大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。(香港01記者攝)

天文台指出，一股偏南氣流會在今明兩日為廣東地區帶來幾陣驟雨。受高空反氣旋支配，周末至下周初華南普遍晴朗及酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海中部及菲律賓一帶帶來不穩定天氣。

圖為天文台今日(19 )8時20分更新九天天氣預測。(天文台網頁截圖)

圖為天文台預報未來九天最高及最低氣温，周日至下周二高温33 度。(天文台網頁截圖)

周末至下周氣温上升 日間酷熱

天文台九天天氣預報顯示，今日（19日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱。氣温介乎27至32 度。周五(20 日)大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣温介乎28至31度。

周六(21 日)為夏至，天氣炎熱，氣溫上升至28至32度。料部分時間有陽光，局部地有驟雨。

周日（22日）至下周二（24日）氣温進一步上升，最高達33度，大致天晴，日間酷熱，均有驟雨。

下周三(25日)至下周五(26日)，均部分或短暫時間有陽光，有驟雨。下周三及四仍炎熱，氣温料介乎28至32 度。至下周五氣温稍降至介乎27至31度。