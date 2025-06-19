天文台預報｜明日有驟雨雷暴　夏至及下周初漸天晴　酷熱高温33度

台【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO 】天文台今日(19日)表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港今早多處地區錄得約10毫米雨量。預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午部分時間有陽光。吹和緩南至東南風。天文台展望明日(20日) 有幾陣驟雨。周末至下周初漸轉天晴及酷熱。



天文台預測今日(19日)下午部分時間有陽光。吹和緩南至東南風。圖為青衣區下午1時天氣情況。(香港01記者攝)

天文台預測今日(19日)下午部分時間有陽光。吹和緩南至東南風。圖為荃灣區上午10時許天氣情況。(香港01記者攝)

天文台預測本港今日(19日)大致多雲，有幾陣驟雨。圖為荃灣區上午10 時許天氣情況。(香港01記者攝)

天文台預測本港今日(19日)大致多雲，有幾陣驟雨。圖為青衣區上午10時天氣情況。(香港01記者攝)

低壓槽下周中至後期 為南海中北部帶來不穩定天氣

天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。受高空反氣旋支配，下週初華南地區普遍晴朗，天氣酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中北部帶來不穩定天氣。

圖為天文台今日(19 日) 11時30分更新九天天氣預測。(天文台網頁截圖)

圖為天文台預報未來九天最高及最低氣温，周日至下周二高温33 度。(天文台網頁截圖)

星期日至下周二酷熱 最高33度

天文台九天天氣預報顯示，周五(20 日)大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區雨勢較大及有雷暴，日間短暫時間有陽光。最低氣温料27度，較早前預測微跌1度。最高為31度。

周六(21 日)為夏至，氣溫上升至28至32度。料部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。

周日（22日）至下周二（24日）氣温進一步上升，天氣酷熱，最高達33度。周日及下周一(23日)均早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間漸轉天晴。下周三(25日)仍炎熱，部分時間有陽光︳有一兩陣驟雨。氣温介乎28至32 度。

下周四(26日)至下周六(28日) 天氣轉差，均有驟雨及局部地區有雷暴。氣温稍降，最低氣温料27度，最高分別31，30 度。

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