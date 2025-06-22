今日新聞8分鐘｜特朗普證實空襲伊朗｜元朗電單車突切線捱撞倒地

夏寶龍訪港｜即場寫詩「為區議員點讚」 李家超承諾加快發展北都

港澳辦主任夏寶龍訪港最後一天，今天（22日）先後與十八區民政專員、區議會代表會面，又到訪土瓜灣東華三院營運的「社區客廳」，尾站到中聯辦大樓調研了解工作。他晚上經深圳灣口岸離開香港，結束五日訪港行程。行政長官李家超送行時，向夏寶龍送上相簿。

李家超表示，夏寶龍轉達國家主席習近平對香港關懷、重視，並轉達副總理丁薛祥的問候。他感謝夏寶龍肯定政府工作擔當作為，並承諾會加快發展北部都會區和河套創科園區。他又提到夏寶龍會見區議員後，即場寫詩形容要為區議員「點讚」：「千頭萬緒區議會，胸有大愛善良心，事無巨細皆為大，做好每件只為民」。

旺角茶餐廳男食客發難硬物擊傷女子頭 一警受傷 涉襲警等被捕

今日（22日）上午9時35分，旺角砵蘭街240號的士站對開，一名茶餐廳職員報案，指一名男顧客以鐵製硬物襲擊他人，一名女子懷疑遇襲頭部流血，神智清醒。

Labubu盜竊案｜油麻地夾公仔機被撬鎖 失人魚Labubu等$3000公仔

油麻地發生Labubu公仔盜竊案。今日（21日）傍晚6時52分，警方接獲彌敦道322號一夾公仔店的職員報案，指店內一部夾公仔機的貨物被盜。警員到場經調查後，相信機內有共值約3,000元的公仔被盜，將案件刑作「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊第9隊跟進。職員懷疑賊人是撬開夾公仔機的鎖頭，盜去該批Labubu公仔。

大埔公路私家車越線撞的士 後方「小露寶」閃避撼山坡 3人受傷

大埔公路發生車禍。今日（22日）凌晨4時許，一輛Fiat 500 Abarth沿大埔公路沙田段往沙田方向行駛，途經九龍水塘一個停車場對開一個右彎時，懷疑失控越線，迎頭撞向對面一輛空載舊款的士，後方俗稱「小露寶」的空載混能的士見狀雖然扭左閃避，但仍然猛撼附近山坡和撞向前方舊款的士，舊款的士司機一度無法打開車門被困，其他駕駛人士代為報案。

車CAM直擊｜元朗公路電單車突切線 捱私家車撞 鐵騎士倒地翻滾

元朗今日（21日）發生驚險交通意外。下午約5時07分，一輛私家車沿元朗公路，往大欖隧道方向，駛至一個分岔路口，與一輛電單車相撞。54歲鐵騎士全身多處擦傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理。據了解，警方經初步調查後，懷疑電單車失控釀成意外。

網上流傳車cam片段，記錄事發一刻，當時藍色私家車沿左二線行駛，駛近分岔路口時，左三線的電單車突然向左傾側，懷疑欲切線。私家車立即向左閃避，但仍然收掣不及，撞上電單車。鐵騎士被拋出座駕，在地上翻滾數圈後倒卧路邊；電單車則撞向路邊欄杆後在地上滑行。途經車輛上的目擊者見狀，不禁「嘩嘩嘩嘩！」驚叫。

伊朗以色列戰爭｜特朗普證實空襲伊朗核設施 美軍B-2轟炸機參與

以色列與伊朗之間的戰事持續，外界一直關注美國會否介入。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日表示，美軍已經空襲伊朗三個核設施。

車CAM直擊｜新田公路貨車疑收掣不及釀4車串燒 司機一度被困

元朗新田公路發生交通意外。今日（21日）傍晚約5時39分，新田公路往元朗方向近逢吉鄉中線當時有車龍，車輛慢駛期間，一輛輕型貨車疑收掣不及，撞向前方另一輛貨車，將其推前撞到一輛私家車，後方亦有私家車收掣不及，釀成4車「串燒」意外。據報，輕型貨車司機一度被困車內，在消防員協助下離開車廂，所幸僅受輕傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理。鄰線一輛私家車亦被碎片彈中，司機幸無受傷。

大班西餅3間港鐵站分店疑欠租 黃埔、彩虹及大圍店同步結業

大班麵包西餅早前因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，部份分店相繼結業。有員工向《香港01》報料，指有三間位於港鐵站的分店，包括彩虹站、大圍站及黃埔站，因拖欠舖租將接連停運。記者周六下午到該三間分店視察，大班黃埔站分店已經落閘，所有貨架清空。至於另外兩間分店，今日亦已落閘，兩店職員返抵清空貨架，並證實店舖結業消息。

勁過屯門牛！巴西9歲男童變身「豬騎士」 號稱策騎1分鐘到學校

真的有野豬騎士！巴西9歲男童古提尼奧（Gutinho Rocha）騎着母豬「火箭」狂飆的影片，最近在社群媒體掀起熱議，號稱一分鐘就能到學校，他的超強本領更是讓人目瞪口呆。