調查揭逾65%白蝕患者感治療無效　有病人花光積蓄都未能根治

本周三（25日）是「世界白蝕症關注日」，白蝕症病人組織「告白會」今日（22日）公布調查結果，發現逾80%受訪者對治療方法及藥效認知嚴重不足，逾70%病人期望透過治療令局部或全部皮膚恢復原有顏色，但超過65%都未能如願。



有受白蝕症困擾30年的患者，曾為治療疾病曾花光數萬元積蓄，甚至將股票全部沽清，卻仍未能根治。近日香港引入新藥物，吿白會社工黃敏兒建議政府提供藥物支援及資源轉介服務，讓患者可及早接受適當的治療。



白蝕症患者陳先生（左），皮膚科專科醫生陳湧（中）及告白會社工黃敏兒（右）。（告白會提供）

病人只敢穿「企領衫」避免別人看見白斑 30年無游泳

白蝕是一種慢性皮膚病，可以導致患者色素減少，令皮膚呈現較白的異常斑塊。此疾病會影響身體的任何部位，包括皮膚、頭髮和口腔內部。58歲的陳先生（化名）患病30年，一開始只是頸上有小白點，其後逐漸擴散至頸、腰、大腿等部位。他患病後因不想別人看見白斑，只敢穿「企領衫」，更有30年沒有游泳。

黃先生曾嘗試各種醫治方法，包括紫外光燈、中醫、電針治療、梅花針治療等等，甚至為此花光數萬元儲蓄，並將所有股票沽清，仍未能根治。

調查揭8成患者不了解白蝕症

「告白會」在5月訪問61名白蝕患或其主要照顧者，發現約80%人承認不了解該疾病的治療方法和藥物功效，約70%人希望透過治療令白斑完全或局部恢復原有膚色，但有超過65%人認為治療完全沒有效果。

皮膚科專科醫生陳湧表示，過去治療白蝕症的方法主要包括類固醇藥膏、非類固醇藥膏及紫外光治療等，惟效果因人而異。他指，近日香港引入了非類固醇外塗JAK抑製劑，可以阻截自身免疫系統發出攻擊黑色素細胞的錯誤訊息。

吿白會社工黃敏兒建議政府提供藥物支援及資源轉介服務，讓患者可及早接受適當的治療。