非牟利機構青年成就香港部與奧雅納（Arup）工程顧問合辦「青年設計學校」活動，為期兩天的創新教育活動。來自15間中學的學生在工程師帶領下進行比賽，透過模擬「火星任務」等互動遊戲，探索以循環再用物料、可持續設計理念及工程知識，激發創新思維。



15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

青年設計學校由奧雅納創研院（Arup University）統籌策劃，以「主動轉舵，還是隨波逐流？（To shift, or to drift?）」為主題，因應氣候變化、地緣衝突、資源短缺等全球議題，設計了一系列啟發性課程。

在模擬地球即將不宜居住的情境下，學生分組完成了「火星任務」、「資源再生設計」及「太空競賽」等創新挑戰，在工程顧問公司奧雅納的工程師帶領下，他們學習基本工程知識，利用廢紙、膠樽等日常回收材料，設計並建造機械裝置（Rube Goldberg Machine），以波子在人造斜坡跑道中打開不同機關，從以獲取人類生存必需的三大資源——水、氧氣和能源，當中涉及坡道設計、斜度、波子速度和力量等計算，最終在評審面前實際示範製成品。

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

參加學生聖公會聖本德中學中二學生張雯樂表示，本來很害怕計數，但參加今次活動，發現原來融入日常生活後，學習物理並沒有那麼難，「今次活動困難點不在於數學，而在於肯不肯去試，要不停試和改良，好像條斜路便試了很多次，有時彎度不夠，有時條路不夠深。我以前很懶，不肯做數學卷，但現在知道如果我不去試，我個人不會進步。」

她又表示，這次活動鞏固了她想當建築師的想法，「我爸爸做裝修，他一手一腳將間屋由空屋，變成超級溫馨，好像英雄般，我由小到大都想跟我爸爸一齊出來建造更多好的建築，將環境變得愈來愈好。」

東涌天主教學校中三學生黃詒雋表示，今次比較困難是計算坡道，幸好在工程師指導下，學懂先用草稿繪畫坡道，預計速度和重量等，更快達成目標。他又表示，從中得知原來建築師不一定日曬雨淋，可以專注做設計，物理也可以在日常生活中體現出來，因此更堅定選擇理科這條路。

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

15間中學的學生透過互動遊戲，探索循環再用物料、可持續設計理念。（主辦機構提供文件)

評審團成員奧雅納工程顧問東亞區總裁楊詠珊表示，學生可以從中學懂如何不斷嘗試和改良，以團隊合作精神解決問題，「在過程中一定會面對失敗，但最重要是面對失敗仍能保持正面樂觀積極態度，如果失敗而不懂面對，才是最失敗之處。」她讚揚這班中學生有時提出的意見和問題，甚至可以啟發到協助學生的工程師義工，讓他們思維可以跳出框框。

楊詠珊提及今次活動讓中學生掌握工程的基礎，亦希望他們不要過分依賴AI人工智能，「希望同學掌握工程的基礎知識，好過只是依賴速成或半製成東西。AI的確很快，但人類靈活思考和創意，暫時AI仍未能追得上，人類要好好珍惜自己的熱情、願景、創意和思維模式。」

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，這次活動可以讓學生了解工程是什麼，同時了解可持續發展的重要性，「同學利用工程師日常工作用到技能知識，解決不同難題，同時亦可以學習到團隊溝通技巧和合作精神。」