《香港商報》經理向下屬索佣金12萬囚18月　兩下屬未拒絕判緩刑

《香港商報》廣告部一名前助理總經理，疑因公司制度准其下屬取佣金但他沒有，先後向4名人索取合共12萬元佣金，後來有下屬不滿告發而揭發事件，該經理早前被裁定索取利益等8罪成，案件今（3日）在區域法院判刑，法官李慶年斥該經理因貪婪犯案，並把他壓榨下屬的行為合理化，兩名未有拒絕並向經理付款的下屬亦就犯，但他們的角色較被動，亦有為控方作證，故判收受利益的經理入獄18個月，兩名提供利益的下屬，分別判囚6個月及2個月，但准緩刑2年及1年。



被告胡桁誌。(資料圖片)

胡向下屬索取他們取得佣金的三成

被告胡桁誌（43歲，又名胡智衡），被控3項串謀使代理人索取利益罪及5項向代理人提供利益罪，指他於2021年9月1日至2022年2月13日期間，與李國維串謀向兩名銷售代表索取3筆款項，款項相等於兩名銷售代表就活動應獲支付佣金的3成，共涉約3.5萬港元；以及從兩名商報銷售代表李國維及敖錦輝，收受五筆賄款共約88,000元，以協助二人取得活動贊助。

另兩被告：李國維及敖錦輝早前已承認4項及1項向代理人提供利益罪。

李沒有得益反而要向上司分成

次被告李國維的律師求情指，李認罪並有悔意。事件發生在疫情期間，李在上司施壓下犯案，不單沒有得益，反而要向上司支付分成。李在事件後努力更生，現職巴士司機，望可就案件判處緩刑。

敖仍在商報將升至首被告職位

第三被告敖錦輝的律師求情指，敖有良好的更生情況，他患有遺傳病馬凡氏症，無法進行社會服務令。敖案發後仍在商報工作，未來將晉升至首被告原有職位，反映公司對他的狀況有給予支持。

官斥首被告壓榨下屬

李官判刑時指出，本案針對首被告的情節嚴重在於，他身為上司，將其壓榨下屬的行為，美其名為得到公司授權或許可，實際受貪婪所使犯案，且他是有系統地私下向下屬收取佣金，行為持續2年，若不是有人告發，相信其行為會持續至今。

李及敖沒有決心拒絕就犯

李官續指，另外兩名被告選擇就犯，隨波逐流地給予其上司不合法的報酬，涉款共8萬5千元。本案是首被告主動提出犯案，惟李及敖沒有決心拒絕，但有為控方提供協助，將被告繩之於法。

首被告須支付商報其賄款得益

李官在考慮各項因素後，就首被告的8項控罪判處其18個月監禁，另須支付商報其賄款得益，次被告李國維及第三被告敖錦輝則分別判處6個月、緩刑2年及2個月監禁，緩刑1年。

公司制度下首被告並無佣金

案情指，案發時首被告為商報廣告部營運總監，負責監督廣告部業務主任李國維、敖錦輝、黃美琪和蘇嘉琪的工作，4人負責為商報舉辦各種活動，及物色客戶和贊助商。當每月業績多於4萬元時，業務主任可從中賺取佣金，為相關贊助費總額的百分之十。被告須簽署贊助費申請表格確認，惟被告並無法從中賺取佣金。

首被告會陪下屬見潛在贊助商

2019年下旬，首被告對下屬李國維要求指，若他協助對方取得贊助後，需分享部份佣金，李國維害怕招致麻煩故答應。首被告其後主動陪同下屬見部份潛在贊助商，如李國維連續3年獨自為2019至2021年「傑出商界女領袖獎」及「慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展」物色了多名潛在贊助商，以及敖錦輝亦為2021傑出商界女領袖獎物色到潛在贊助商，涉款約1.3萬元、1.6萬元、1.3萬元、4萬及5千元，作為協助取得贊助費報酬。

蘇拒付佣金向人事部告發

被告其後就陪同另一員工蘇嘉琪會見贊助商，並向蘇索取佣金，蘇拒絕並向行政及人事部經理報告，蘇於2022年2月13日離職，同年2月21日被告等人被捕。

案件編號：DCCC456/2023、DCCC170/2024(Consolidated)