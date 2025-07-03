車主擬駕Uber申出租車牌被拒覆核勝訴　運輸署研判詞以定跟進行動

兩名為Uber司機的Tesla車主，2018年向運輸署申請「出租汽車許可證」，從而提供豪華出租汽車服務。當時署方以豪華房車不是合理需求等原因，拒絕批出牌照。二人提出司法覆核，高院法官高浩文今（3日）裁定二人勝訴，發還交通審裁處重新考慮決定。



Uber指樂見2名司機勝訴，表示是次司法覆核標誌著香港交通政策邁向現代化的重要一步，旨在支援司機生計，滿足大眾出行需求 。運輸署則指，正和律政司詳細研究案件判詞，以決定下一步跟進行動。



Uber指樂見2名司機勝訴。（Uber網站圖片）

法官：署方沒有一視同仁

法官高浩文今表示，署方一方面向婚禮花車、禮賓車等私家車發牌，另一方面將網約車排除在外，但兩者實際上同屬出租私家車，指署方沒有一視同仁。判詞並指，審裁處指申請人需要證明其服務具獨特性，該主張「近乎荒謬」，對申請人加諸不可行、不合理的要求。法院最後裁定兩名Uber司機勝訴。

法官高浩文今裁定二司機勝訴，發還交通審裁處重新考慮決定。（資料圖片）

Uber：標誌香港交通政策邁向現代化的重要一步

Uber回應表示，指樂見2名司機勝訴，稱是次司法覆核標誌著香港交通政策邁向現代化的重要一步，旨在支援司機生計，滿足大眾出行需求 。

發言人並指，知悉政府正在擬定新的網約共乘服務規管框架，他們希望該框架能優先考慮安全及公眾利益，並讓過去12個月在 Uber 平台上超過 30,000 名網約共乘司機能夠繼續靈活地賺取收入。

運輸署：規管網約車平台今年內訂定

運輸署則表示，正和律政司詳細研究案件判詞，以決定下一步跟進行動。署方指政府現正全速推進規管網約車平台的工作，目標在今年內訂定有關立法建議，敲定有關平台、車輛和司機三方面的牌證要求等細節，今次判決不會影響該時間表。