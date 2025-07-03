兩擬揸Uber司機申請出租車牌被拒　司法覆核勝訴　官令署方再考慮

兩名擬任Uber司機的Tesla車主，2018年向運輸署申請「出租汽車許可證」，惟被署方以豪華房車不是合理需求等原因，拒絕批出牌照。二人提出司法覆核，高院法官高浩文今（3日）頒下判詞，指署方誤解條例，裁定二人勝訴，發還交通審裁處重新考慮決定。



法官認同申請方所言，認為署方處理申請時沒有一視同仁，一方面向婚禮花車、禮賓車等私家車發牌，另一方面將網約車排除在外，但法官認為兩者實際上並無分別，同屬出租私家車，又指署方對條例的詮釋是不切實際和毫無邏輯。



申請人：陳海道和言偉豪(皆為譯音)，答辯人為交通審裁處，運輸署署長列為利害關係方。

兩名擬任Uber司機的車主，申請把他們的Tesla申請出租車牌照被拒，他們到高等法院提司法覆核獲判勝訴。(黃浩謙攝)

申請人認為條例是指汽車種類

根據 《道路交通（公共服務車輛）規例》第14條，署長在處理申請時須認為申請所指明出租汽車服務的類型，是有合理理由需要的。申請人指其類型是指汽車的種類，而不是提供的服務類型，指出豪華房車在香港有市場，應獲發牌。

審裁處認為應以服務類型考慮

審裁處代表卻稱，如果只以服務類型考慮，任何人只要使用有需求的電召車程式，便可獲批許可證，會令所有Uber同類型服務均符合資格。

官認為署方說法毫無邏輯

法官高浩文在判辭指，運輸署將條例中「出租汽車服務的類型有合理需要」中「類型」一字，解讀為申請人提供服務的類型，而非汽車的類型，從而要求申請人提供獨特或小眾的服務，是不切實際和毫無邏輯，有違法例原意。法官亦批評，署長以申請人的駕駛技術或汽車狀態等特點，從而評定是否有合理需要的做法近乎荒謬。

案件編號：HCAL1597/2021