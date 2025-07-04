打風最新消息｜天文台中午12時20分發一號風球　今大部份時間維持

【明日的天氣／天文台／HKO／打風／熱帶氣旋】天文台今日（4日）9時30分發出特別天氣提示，指位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在今日中午12時20分發出一號戒備信號，並會在今日大部份時間維持。



天文台預料該熱帶氣旋會逐漸增強，有較大機會在週末期間於南海東北部徘徊並轉往偏北方向，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶，但路徑仍存在變數。天文台會視乎熱帶氣旋的強風區與珠江口的距離及其增強程度，評估是否改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓環流較為細小，移動緩慢，會在今日餘下時間與本港維持超過400公里距離。（天文台網頁）

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

【09：30】天文台特別天氣提示指，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。天文台會在今日中午12時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓環流較為細小，移動緩慢，會在今日餘下時間與本港維持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料該熱帶氣旋會逐漸增強，有較大機會在週末期間於南海東北部徘徊並轉往偏北方向，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶，但路徑仍存在變數。天文台會視乎熱帶氣旋的強風區與珠江口的距離及其增強程度，評估是否改發更高熱帶氣旋警告信號。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

內地中央氣象台：呂宋以東可能有一至兩個熱帶氣旋生成

內地中央氣象台表示，菲律賓呂宋島附近及以東熱帶太平洋低值系統活躍，將可能有一至兩個熱帶氣旋生成。

至於集結在距離日本東京東南方向約940公里的今年第3個熱帶氣旋、目前屬熱帶風暴級的「木恩」(Ｍun）未來將向偏北轉東北方向移動，對中國近海無影響。