中三女生不堪脊髓栓系症致抑鬱　目睹朋輩復康而覺醒：一切會過去

青協今日（5日）透過「中電新世代•新動力獎勵計劃」表揚20位自強不息的本港青少年，當中不少人經歷家庭變故、患上惡疾，卻迎難以上。有中三女學生自出娘胎便患上脊髓栓系症，痛症遍布腰椎至雙腳，影響步行、排泄功能，更患上中度抑鬱症。不過，因為一次在內地復康學校，看到學弟妹堅毅不屈的復康過程，令她覺醒必須重新振作，鼓勵自己：「一切都會過去，抱住積極樂觀嘅態度去面對生活。」



來自嗇色園主辦可藝中學、今年18歲就讀中三的女學生陶嘉莉，需要扶拐杖走路，自出生患上脊髓栓系症。（洪芷菁攝）

痛症遍布腰椎至雙腳 影響步行及排泄功能

「中電新世代•新動力獎勵計劃」今日（5日）舉行頒獎禮，該計劃共接獲72間中學及青年服務單位提名的185位學生參與，共20位學生得獎。來自嗇色園主辦可藝中學、今年18歲的中三女學生陶嘉莉，需要持拐杖走路，因自出生患上脊髓栓系症，痛症遍布腰椎至雙腳；其神經系統亦會受損，影響步行及排泄功能。

曾有醫生稱，如不進行手術，她便無法行走。在陶嘉莉僅一歲八個月大，便進行了第一次手術，然而效果不彰。直至小學三年級，她再次進行手術，並住院四個月，熬過漫長的康復期。她記得，當時母親曾帶她在內地遍尋良醫，來港後，又進行兩次針對腰部及雙腳的大手術，還要入住醫院一個月。但她至今仍要面對不同手術，就像本月底，她將要進行針對腳部的手術，累計已是第五次手術。

陶嘉莉到內地復康學校時，被學弟學妹的生活態度深深觸動，明白生命的磨難會使人成長，「一切都會過去，抱住積極樂觀嘅態度去面對生活。」（洪芷菁攝）

患上中度抑鬱症 受學弟學妹生活態度觸動：磨難使人成長

面對即將進行的手術，對陶嘉莉而言如同家常便飯，「我冇咩心情，因為我之前都做過咁多次手術，我對呢件事係冇感覺嘅。」

但她最難忍受是因病帶來的痛症，有時甚至會影響睡眠，即使服用止痛藥，亦因身體過於疼痛，藥效由原本能維持6至8小時，卻只能止痛2小時。手術和藥物只能有限地紓緩痛楚，她後來更被診斷患上中度抑鬱症。

因為這個病和痛症，連一般人平日跑步，對她來說也是遙不可及，陶嘉莉笑說上一次跑步已是在小學三年班進行手術之前，直至如今都沒再跑過。由於經常住院，故難以跟上學業進度。

不過，她在內地復康學校時，被學弟學妹的生活態度深深觸動，明白生命的磨難會使人成長，「一切都會過去，抱住積極樂觀嘅態度去面對生活。」陶嘉莉如此鼓勵自己。

來自聖馬可中學、中五女學生鄧梓筠，自出生便患有軟骨發育不全症。（洪芷菁攝）

出生便患有軟骨發育不全症 需手術開刀、敲斷骨骼

來自聖馬可中學、中五女學生鄧梓筠，自出生便患有軟骨發育不全症。敲斷骨骼再癒合，如此疼痛的手術，是她唯一的增高方法。鄧梓筠解釋，這個病症會令身體細小、四肢、手指及腳趾短小，而頭部會較大。

手術過程，需要開刀並敲斷骨骼，然後利用支架，每日將肢體兩邊的骨骼拉開1毫米。她數算，在小學三年級進行了一次拉小腿手術，後來在升中前的暑假進行拉手臂及大腿的手術。她清楚記得，手術後的疼痛，令她連續兩晚都無法入眠，並需醫生多開兩款止痛藥給她服用，以減輕痛楚。

「中電新世代•新動力獎勵計劃」今日（5日）舉行頒獎禮，該計劃共接獲72間中學及青年服務單位提名的185位學生參與，共20位學生得獎。

練字克服手速慢 積極參加活動踏出舒適圈

手術過後，鄧梓筠需要重新學習站立行走，即使重返校園初時，仍需坐輪椅，直至中一學期末。由於住院一年，停學一年，即使有紅十字會人員為她補課，仍難挽救她被延誤一年的學業進度。她亦指，英文能力不算突出，但就讀的學校屬band1英中， 不論英文堂或其他用英語教學的課堂，包括地理、數學等，都未必聽懂內容，令學業停滯不前。

由於手指短小，鄧梓筠寫字速度較一般同學慢，亦容易疲累。例如課堂上有時要抄筆記，當老師教到下一頁內容，她還未來得及抄完，要不斷請同學給她看筆記，或課後請老師發給她。為了克服手寫速度，她會閒暇時在家中練習寫字。

直至不用再坐輪椅後，鄧梓筠為了踏出舒適圈，經常參加學校活動，包括擔任朋輩輔導員、風紀、國史學會會長社委員，以及參與地理考察等。鄧梓筠希望考好文憑試，進大學，並成為老師，用自身經歷，教導學生在人生規劃上要堅持、樂觀、面對一切困難。

就讀佛教茂峰法師紀念中學，今年中四的馬文傑，自小父親因心臟病離世，而母親亦有吸毒問題，故自5歲起便輾轉於四個寄養家庭。（洪芷菁攝）

五歲起輾轉四個寄養家庭 因一句話改變人生態度

就讀佛教茂峰法師紀念中學，今年中四的馬文傑，自小父親因心臟病離世，而母親亦有吸毒問題，故自5歲起便輾轉交由四個寄養家庭輪流照顧。他解釋，每一次轉換家庭，皆因小事與寄養家長發生爭執，在言語上冒犯對方。由於缺乏親生父母的關愛，加上小時候曾受到朋輩的言語欺凌，被指是「孤兒」等尖銳語言攻擊，亦令他的情緒受到不少影響，直至小六那年來到了兒童之家，成了他的轉捩點。

馬文傑本身有一名妹妹，當他來到兒童之家後，獲一位姨姨苦口婆心相勸，「將來只有你可以照顧妹妹」，令他明白不僅要對自己負責任，亦要對妹妹負責任，故做好自己，以身作則。他表示，會利用獎學金報讀補習班及排球班，並希望考取大學，修讀商科類科目，努力賺錢照顧妹妹。