領展回應裁員消息：正精簡小量職位　應對充滿挑戰營運環境

本港又傳出裁員消息。據《明報》引述消息指，有超過500員工的領展近日正進行裁員。領展今日（5日）回覆《香港01》查詢時表示，正「精簡小量的職務和職位」，以應對充滿挑戰的營運環境。



領展表示，正「精簡少量的職務和職位」，以應對充滿挑戰的營運環境。 (資料圖片)

領展表示，正「精簡少量的職務和職位」，以應對充滿挑戰的營運環境。 (資料圖片)

領展表示，於剛公布的全年業績中，提出將全面提升集團營運效率，涵蓋所有可控的開支包括人員及薪酬等，現正精簡小量的職務和職位，以應對充滿挑戰的營運環境。領展強調，採取的措施是平衡且嚴謹，確保每一分一毫的支出能為基金單位持有人帶來最大回報，同時維持高水平的服務。

翻查領展5月公布截至3月底止的全年業績，全年收益錄142.23億元，按年增4.8%，勝於市場預期。不過，投資物業組合的估值按年減少6.6%至2,204.13億元，公平值下降主因是大部分物業的資本化率攀升，以及外幣兌港元貶值所致。截至今年3月底，淨負債比率為21.5%；去年同期則為19.5%。