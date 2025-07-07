山東艦離港｜逾百人海怡半島等候送別　廈門軍事迷特請假來港見證

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，今早10時，有逾百人在海怡半島等候送別。有男學生專程從內地廈門前來，稱8年前只能在電視看到遼寧號航空母艦編隊停靠香港的情景，今次希望能親自見證，「時間隔得太久了，覺得今年肯定要來的」。



山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，今早10時海怡半島有逾百人等候送別。（任葆穎攝）

山東艦航母群7月3日早上經東博寮海峽進入本港，有市民到西面高位觀看及拍攝。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

廈門16歲男生特意請假來港親送別

來自廈門的16歲李同學表示，昨日特地請假來港送別山東艦。他說從小對軍事感興趣，並提到8年前只能在電視看到遼寧號航空母艦編隊的情景，「時間隔得太久了，覺得今年肯定要來的⋯⋯一定要來看一次」。

從廈門來的16歲李同學表示，昨日特地請假來港送別。（任葆穎攝）

市民在港三次拍攝山東艦

市民許先生帶備長焦鏡頭而來，他說「收流料」誤以為山東艦會經鯉魚門離開，早上8時抵達該處，幸好現在及時趕到海怡半島送別。

他表示，今次已是第三次拍攝山東艦，先前已到過堅尼地城及青衣拍攝，「呢隻航空母艦中國造，有幾多個國家做到？唔係好多個。」他又嘆惜未能成功搶飛登艦參觀，「打完個碼（網頁）就走咗，早午晚三個都唔得！」他表示，期待今日親睹山東艦離港的經過，「最好有架飛機起飛就靚！」

香港市民許先生（左四）帶備長焦鏡頭而來，他說「收流料」誤以為山東艦會經鯉魚門離開，早上8時抵達該處，幸好現在及時趕到海怡半島送別。（任葆穎攝）

市民：希望睇到佢霸氣外觀

鄭先生表示，今次趁着假期第一次看山東艦，早上7時多已抵達，並帶備長焦鏡頭，希望親睹山東艦離港的經過，「希望睇到佢霸氣外觀。」

山東艦航母編隊今日（7日）結束一連五日訪港行程，今早10時海怡半島有逾百人等候送別。（任葆穎攝）

深圳遊客16歲李同學表示，從小對軍事感興趣，趁着學校假期專程抵港，雖然未能購票登艦，但昨日已到過青衣觀賞山東艦的外觀，今早9時亦抵達海怡半島送別，感到期待。

深圳遊客16歲李同學表示，從小對軍事感興趣，趁着學校假期專程抵港。（任葆穎攝）

烈日當空送別 市民感值得 「唔怕曬」

從深圳來港就讀大學的羅先生表示，早前未能購票登艦參觀，故今早8時許抵達海怡半島送別，又稱不怕天氣炎熱，機會難得。他形容山東艦駛經時很震撼，響號聲很響亮，對國家的自豪感油然而生。他說8年前未有來港觀賞遼寧號，今次不希望錯失機會。

劉先生表示，今早行山後趕到海怡半島，雖然不諳軍事，但仍希望親睹山東艦的外觀。他笑言與山東艦距離「好遠」，又說「唔怕曬」。

從深圳來港就讀大學的羅先生表示，早前未能成功購票登艦參觀，故今早8時許抵達海怡半島送別山東艦。（楊凱力攝）