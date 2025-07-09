自置居所家庭增６％　三分一仍須供樓　青年置業比例跌

特區政府處理房屋政策長年以奉行「置業主導」，但樓價與市民整體收入水平脫節，「上車難」成為社會爭議不休的問題。房屋局今日（7月9日）向立法會提供的統計數據顯示，本港自置居所家庭數目持續增長，但青年群體的置業比例有所下降，反映青年置業面臨較大壓力。政府強調，未來將通過增加資助出售單位供應及優化政策，包括推行「家有初生優先選樓計劃」和「家有長者優先選樓計劃」，支持青年及新生家庭置業。



選委界議員洪雯提出書面質詢，要求政府交代過去十年香港家庭自置居所數目及入息水平等統計數據。房屋局局長何永賢回覆稱，根據「2016年中期人口統計」及「2021年人口普查」數據顯示，自置居所家庭住戶數目從2016年的約121.7萬戶增至2021年的近129.8萬戶，收入中位數由每月32,600元上升至35,170元。

仍需承擔按揭的自置居所家庭數目從2016年約41.8萬戶增至2021年44萬戶，整體比例維持在三分一左右。每月按揭供款及借貸還款中位數則從9,500元上升至12,000元，反映家庭負擔有所增加。

立法會議員洪雯就訂立自置居所比率的目標議題提出書面質詢。（黃浩謙攝）

另外，居於私人永久性房屋的自置居所家庭住戶數目與資助出售單位的住戶數目分別上升約56,000戶及約26,000戶，升幅各約7%。然而，按年齡組別分析，35歲以下青年家庭的自置居所比例從2016年的9.2萬戶降至2021年的7.3萬戶，降幅明顯，反映青年置業難度增加。

在房屋類型方面，私人永久性房屋仍是自置居所的主要類型，由2016年的83.5萬戶上升至2021年的89.2萬戶。當中按戶主年齡分佈，55歲以上家庭的自置居所比例顯著上升，尤其是65歲以上群體，自置居所數目從2016年的19.8萬戶增至2021年的28.5萬戶，但該年齡層仍要承擔按揭的住戶數目亦大幅增加七成。

整體而言，按戶主年齡分佈的自置居所家庭中，35至44及45至45兩個組別中需要供樓住戶最多，各有逾9.4萬戶，65歲以上最少，有約3萬戶。

2016年及2021年按家庭住戶戶主年齡組別及房屋類型劃分的自置居所家庭住戶數目（立法會）

政府亦預留約四成單位作配額，以供參加及「家有初生優先選樓計劃」和「家有長者優先選樓計劃」，以此優先支持青年及新生家庭置業。（資料圖片）

政府推多項置業措施 望優先幫助青年及新生家庭置業

房屋局局長何永賢表示，政府通過多項政策協助市民置業，包括增加資助出售單位供應、優化銷售安排及放寬按揭條件。她指出，本屆政府上任以來已幫助超過33,000個申請者購買資助出售單位，未來５年除了推出公屋綠置居計劃，更有約56,500資助出售單位落成，即每年平均約11,000個單位。

何永賢又指，房委會由「白居二」計劃由2024年起大幅增加1500個配額至6000個，並將新增配額全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者，而「白居二2024」申請中有超過八成選擇钵青年計劃（白居二）」，反映該計劃深受青年歡迎。